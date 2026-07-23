Cómo hacer el tradicional ritual de la canela para comenzar agosto y atraer abundancia
A comienzo de mes, muchas personas realizan el ritual de la canela para atraer prosperidad. Conocé cómo se hace y cuál es el significado de esta tradición.
Cada primero de mes, miles de personas realizan el conocido ritual de la canela con la intención de atraer prosperidad, abundancia y nuevas oportunidades. Se trata de una práctica muy difundida en distintos países y vinculada a creencias espirituales y tradiciones populares.
La canela es una especia que, desde hace siglos, se asocia de manera simbólica con la buena fortuna y el bienestar. En distintas culturas también fue considerada un elemento relacionado con la protección y la abundancia. En disciplinas como el Feng Shui, su aroma representa la renovación de la energía y la apertura de nuevos caminos.
Cómo realizar el ritual
El ritual es sencillo y solo requiere una pequeña cantidad de canela en polvo. El primer día del mes se coloca una pizca en la palma de la mano derecha y la persona se ubica en la puerta de entrada de su casa, mirando hacia el interior del hogar.
Antes de soplar la canela, la tradición recomienda formular un deseo o una intención relacionada con la prosperidad, el trabajo, la salud o el bienestar. Luego se sopla el polvo hacia adentro de la vivienda, como un gesto simbólico para invitar a que la abundancia ingrese al hogar.
Después de realizar el ritual, muchas personas dejan la canela en el piso durante varias horas o hasta el día siguiente antes de limpiar. También hay quienes colocan un pequeño recipiente con canela cerca de la puerta de entrada como símbolo de prosperidad durante el resto del mes.