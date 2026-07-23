Cómo hacer el tradicional ritual de la canela para comenzar agosto y atraer abundancia

A comienzo de mes, muchas personas realizan el ritual de la canela para atraer prosperidad. Conocé cómo se hace y cuál es el significado de esta tradición.

Cada primero de mes, miles de personas realizan el conocido ritual de la canela con la intención de atraer prosperidad, abundancia y nuevas oportunidades. Se trata de una práctica muy difundida en distintos países y vinculada a creencias espirituales y tradiciones populares.

La canela es una especia que, desde hace siglos, se asocia de manera simbólica con la buena fortuna y el bienestar. En distintas culturas también fue considerada un elemento relacionado con la protección y la abundancia. En disciplinas como el Feng Shui, su aroma representa la renovación de la energía y la apertura de nuevos caminos.

Ritual con canela. Cómo realizar el ritual El ritual es sencillo y solo requiere una pequeña cantidad de canela en polvo. El primer día del mes se coloca una pizca en la palma de la mano derecha y la persona se ubica en la puerta de entrada de su casa, mirando hacia el interior del hogar.

Antes de soplar la canela, la tradición recomienda formular un deseo o una intención relacionada con la prosperidad, el trabajo, la salud o el bienestar. Luego se sopla el polvo hacia adentro de la vivienda, como un gesto simbólico para invitar a que la abundancia ingrese al hogar.