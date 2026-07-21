Este 21 comienza la Luna creciente: qué color usar y qué ritual hacer para impulsar proyectos

Este martes 21 de julio , la Luna entra en una de las fases más observadas por quienes siguen el calendario lunar: el cuarto creciente, conocido popularmente como Luna creciente. Según los calendarios astronómicos, esta fase se produce después de la Luna nueva y antes de la Luna llena, cuando la porción iluminada del satélite comienza a aumentar noche tras noche. Para Argentina, los calendarios lunares ubican el cuarto creciente del 21 de julio por la mañana.

Más allá de la astronomía, la Luna creciente tiene un fuerte valor simbólico. En distintas tradiciones espirituales y populares se la asocia con el crecimiento, la expansión, la confianza y el impulso necesario para avanzar en proyectos personales. No se trata de una garantía de resultados, sino de un momento que muchas personas utilizan como disparador para ordenar ideas, definir objetivos y renovar energía.

En ese sentido, la pregunta aparece cada vez que cambia la fase lunar: qué color usar y qué ritual hacer en casa para acompañar este ciclo.

La Luna creciente suele interpretarse como una etapa de construcción. Si la Luna nueva se vincula con el inicio y la intención, la creciente representa el momento de actuar, sostener decisiones y alimentar aquello que se desea ver avanzar.

Por eso, muchas personas la eligen para trabajar sobre proyectos laborales, estudios, emprendimientos, vínculos, hábitos personales o decisiones que requieren constancia. Es una fase ideal para preguntarse qué se quiere fortalecer y qué acciones concretas pueden acompañar ese deseo.

Desde una mirada simbólica, la Luna creciente no pide grandes cambios repentinos, sino movimiento. Es decir, dar el primer paso, retomar una idea postergada, ordenar una agenda, escribir un plan o comprometerse con una acción posible.

Qué color usar para atraer éxito en los proyectos

Para este ciclo lunar, el color más recomendado es el dorado. En el lenguaje simbólico, se asocia con prosperidad, claridad, confianza, éxito y expansión. También puede vincularse con la autoestima y con la capacidad de reconocer el propio valor al momento de iniciar o sostener un proyecto.

No hace falta vestir completamente de dorado. Puede ser un accesorio, una prenda pequeña, una bijouterie, una cinta, una vela o incluso un objeto ubicado en el espacio donde se trabaja o se estudia.

Otra opción es combinarlo con blanco, un color asociado con limpieza energética, claridad mental y nuevos comienzos. El dorado puede representar la expansión; el blanco, el orden necesario para avanzar sin dispersarse.

Ritual simple para hacer en casa

Para realizar este ritual de Luna creciente no se necesitan elementos difíciles de conseguir. La idea central es crear un momento de pausa y enfoque.

Se puede preparar una vela blanca o dorada, una hoja de papel, una lapicera, un vaso con agua y un objeto personal que represente el proyecto: puede ser una agenda, una llave, una tarjeta, una herramienta de trabajo, una imagen o cualquier elemento que conecte con aquello que se desea impulsar.

El primer paso es elegir un lugar tranquilo de la casa y limpiar visualmente el espacio. Luego, encender la vela y colocar al lado el vaso con agua. En la hoja, escribir con claridad el proyecto o deseo, pero en forma concreta. Por ejemplo: “quiero ordenar mis finanzas”, “quiero avanzar con mi emprendimiento”, “quiero conseguir un nuevo trabajo” o “quiero terminar este estudio”.

Después, escribir tres acciones posibles para acompañar ese deseo durante los próximos días. Esta parte es importante: el ritual no queda solo en la intención, sino que se transforma en una guía práctica.

Una vez escrito, doblar el papel hacia adentro y colocarlo debajo del objeto elegido. Dejarlo allí durante la noche o durante tres días. Al finalizar, guardar el papel en una agenda o en un lugar personal, como recordatorio del compromiso asumido.