Así recibieron la princesa Leonor y la infanta Sofía a la Selección Española

La princesa Leonor y la infanta Sofía lucieron atuendos especiales para recibir a la Selección Española en el Palacio de la Zarzuela. ¡Mirá!

La recepción de la Selección Española luego de su victoria en la Copa del Mundo se celebró este lunes 20 de julio en el Palacio de la Zarzuela. Allí, las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia optaron por un look total white a juego con la segunda equipación de España.

Tras aterrizar en Madrid a las 10 de la mañana desde Nueva York, donde habían presenciado la final, las hermanas se dirigieron directamente a la recepción con la camiseta blanca de la Selección, combinada con pantalones y zapatillas del mismo tono.

La camiseta de España, tanto la primera como la segunda equipación, ya forma parte del vestuario de la Casa Real. Esta versión blanca, con el número 26, ya la habían usado para celebrar el pase a la final tras la victoria contra Francia, un partido que siguieron en uno de los salones de la Zarzuela después de los Premios Princesa de Girona. Ahora, con el título mundial, suman una nueva camiseta: la que llevará las dos estrellas y que estará disponible para el público en menos de 14 días a un precio de 100 euros.

Durante la recepción, la familia real posó con el obsequio que la Selección les hizo a su llegada: la camiseta roja oficial actualizada, la misma que lucirán los jugadores en sus próximos encuentros. Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía compartieron el momento junto al equipo, completando una jornada de celebración que comenzó con el regreso a España y se cerró con el tradicional saludo en la escalinata del palacio.