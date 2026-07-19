En la previa: el intrépido look rockero de Nancy Pazos para disfrutar de la final del Mundial

Miles de argentinos palpitan el enfrentamiento entre Argentina y España. Entre las figuras presentes, no podía faltar la conductora: los detalles.

Más de 40 millones de argentinos sueñan con la cuarta bajo el brazo, en tan solo unas horas, se vivirá el último gran enfrentamiento que tiene a la Selección argentina bajo el ojo crítico y esperanzado de todo un país, y del mundo entero. Desde temprano, miles de hinchas comenzaron a llenar las afueras del MetLife Stadium, en Nueva York.

Por supuesto, entre las hinchadas, hay famosos que no pasan desapercibidos. Entre ellos, se encuentra la figura de Nancy Pazos, quien disfruta de su estadía en Estados Unidos desde hace una semana y sin dudas, ha sido una de las personas más apuntadas en el último tramo de esta Copa del Mundo.

El look de Nancy Pazos para la final Pese a las críticas, la periodista llegó a las instalaciones y sorprendió a todos con un look canchero que la acompañará por las próximas horas, mientras se dispute la gran final de este Mundial, con Argentina y España. Luciendo unas botas 3/4, una falda de cuero y la camiseta albiceleste; la conductora de C5N posó para las cámaras aguardando su ingreso al estadio.

Cabe recalcar, que la periodista fue blanco de duras críticas tras compartir su paso por las distintas ciudades protagonistas en este Mundial. Comentarios que apuntaron a su ideología política, el famoso encadenamiento frente a la Casa Rosada fue uno de los archivos más recurridos en la jerga pública.

Un descargo que hizo eco Pese a los mensajes, la mujer señaló su estatus económico no le afecta su empatía social, y que "no le quita la sensibilidad de barrio". Además, aseguró: "Yo nunca les mentí, yo vivo en un barrio privado, pago expensas caras, mis hijos van a instituciones privadas de educación".