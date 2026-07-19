Los números récord en el rating que dejó la caída de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026

El rating volvió a cosechar increíbles marcas de audiencia con un partido decisivo para la Selección argentina enfrentando a España por la final del Mundial 2026 , que culminó con una derrota para el equipo nacional por 1 a 0. En la nota, los números de Telefe, la TV Pública y TyC Sports; principales canales de aire y cable que emitieron el evento.

En el comienzo del duelo futbolístico, a las 16, Telefe arrasó con 37.9 puntos de rating , seguido por TyC Sports con 13.8 y la TV Pública con 5.1. Con los adversarios dominando el primer tramo del juego, las mediciones comenzaron a trepar a medida que también creía el nerviosismo de la platea de nuestro país.

En cuanto a picos, en el primer tiempo Telefe llegó a tocar 38.6 puntos de rating , mientras que TyC Sports y la TV Pública tuvieron su techo en marcas respectivas de 14.2 y 5.3.

El entretiempo, que incluyó un espectáculo con figuras de la música como Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira; no hizo decaer los indicadores, ya que en plena ansiedad por un golpe de la Selección argentina , Telefe transitó la espera con 38.3 puntos de rating , en tanto que TyC Sports en ese entonces arrojó 12.4 y la TV Pública 4.9.

Sobre el comienzo del segundo tiempo, y con el partido de la final del Mundial 2026 todavía empatado en 0 a 0, Telefe bajó levemente a 38.1 puntos de rating , mientras TyC Sports trepó a 12.7 y la TV Pública cayó a 3.8.

Tras una asistencia de Nico Williams, Ferrán Torres marcó el 1-0 que le dio el título del mundo a España ante Argentina.

En esta segunda etapa, Telefe amasó un notable pico de 39.4 puntos de rating, secundado por TyC Sports y la TV Pública con marcas máximas de 13.2 y 5.0.

El final del segundo tiempo le reportó 39.3 puntos de rating para Telefe. Mientras que TyC Sports llegaron a esa instancia con 12.6 y 3.9 cada uno.

Con la presión que supuso para la Selección argentina el gol que consiguió España en el inicio del segundo tiempo suplementario, Telefe mantuvo en el último tramo de la final del Mundial 2026 el liderazgo con 38.6 puntos de rating, en tanto que TyC Sports y la TV Pública en ese momento alcanzaron 13.2 y 4.4. De esta manera, el partido concluyó con un arrasador récord de más de 55 puntos entre todas las señales que lo emitieron.