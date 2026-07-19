El polémico gesto de la Selección argentina durante la premiación de España campeón

Luego de recibir las medallas, los jugadores de la Selección argentina se quedaron de frente a la hinchada y no observaron a España levantar la Copa.

La Selección argentina lo dio todo en el Mundial 2026, pero no pudo coronarlo con un nuevo título. Esta tarde se vio totalmente superada por España en la final y, pese a lograr estirar el trámite hasta el alargue, terminó sucumbiendo y cayó por 1-0. Una merecida victoria de los ibéricos, que fueron indiscutiblemente los mejores del encuentro.

Más allá de algún encontronazo aislado tras el pitazo final, los jugadores de la Scaloneta en su mayoría aceptaron la derrota con la cabeza en alto. Y si bien no ocultaron la tristeza y las lágrimas, lograron mantener la compostura. Sin embargo, al momento de la premiación, hubo un gesto que llamó la atención y que generó cierta polémica.

Mientras España levantaba la Copa, la Selección argentina se quedó de espaldas TyC Sports Los futbolistas albicelestes recibieron las medallas de segundo lugar con orgullo y, a diferencia de lo que hacen la mayoría de los equipos, no se las sacaron y se las dejaron puestas. Tras esto, fueron frente a la cabecera donde estaba ubicada la mayor parte de la hinchada argentina y se quedaron mirándolos mientras el público alentaba y alentaba sin parar.

Lo que hizo ruido es que mientras la Selección hacía esto, España recibía sus respectivos galardones y levantaba la Copa del Mundo. Y lejos de voltearse para aplaudir la gesta del rival, el combinado nacional permaneció todo el momento de espaldas, y procedió a marcharse unos minutos después, ahí sí entre aplausos.