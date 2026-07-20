La FIFA investiga a la Selección argentina tras la final del Mundial: los incidentes que están bajo la lupa

El organismo ya designó un instructor y comenzó a reunir pruebas antes de definir si avanzará con medidas disciplinarias.

La FIFA inició una investigación disciplinaria para analizar los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de New Jersey. Según confirmó la agencia de noticias EFE, ya fue designado un instructor para reunir pruebas y determinar si corresponde avanzar con sanciones.

El máximo ente del fútbol mundial revisará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de tomar una decisión. El objetivo será establecer responsabilidades por los hechos registrados una vez finalizado el partido que consagró a España como campeón del mundo.

La apertura del expediente disciplinario se produce un día después de la final y pone bajo la lupa el comportamiento de algunos integrantes de la delegación argentina durante y después de los festejos del conjunto español.

La FIFA comenzó a reunir pruebas sobre los incidentes registrados tras la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. EFE Los incidentes que analiza la FIFA Tras el pitazo final, los futbolistas de España ingresaron al campo para celebrar la obtención de la segunda Copa del Mundo de su historia. En ese contexto se produjo una serie de incidentes que derivaron en una confrontación entre jugadores de ambos equipos.

Según el informe, Nahuel Molina golpeó con un puñetazo al español Rodri Hernández, una acción que desencadenó una pelea sobre el césped y que terminó con la expulsión de Leandro Paredes. Además, el "Ratón" Ayala empujó a Dani Olmo durante el tumulto.