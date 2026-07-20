Tras su gran actuación en la final, Dibu Martínez escaló ¡20 puestos! en el ranking elaborado por la FIFA

La destacada actuación de Emiliano "Dibu" Martínez en la final del Mundial 2026 tuvo su recompensa. Luego de haber sido una de las grandes figuras de la Selección argentina frente a España , el arquero dio un salto de 20 posiciones en el Power Ranking que elabora la FIFA y quedó a un paso de liderar una de las categorías más importantes para los guardametas.

Durante buena parte del torneo, el marplatense se mantuvo lejos de los primeros puestos del listado pese a sus buenas actuaciones. Sin embargo, su rendimiento en el partido decisivo modificó de manera significativa su ubicación en la clasificación oficial del organismo.

La actualización publicada tras la final muestra un cambio radical para el arquero argentino, especialmente en el apartado "Defensa de la portería", uno de los indicadores más relevantes del Power Ranking.

Este índice evalúa la capacidad de los arqueros para responder ante situaciones de peligro, controlar el área y transmitir seguridad bajo los tres palos. En la actualización anterior, Martínez ocupaba el 22° puesto , pero tras la final ascendió 20 lugares y quedó segundo con un coeficiente de 8.14.

El único arquero que terminó por delante del argentino fue el portugués Diogo Costa, mientras que el inglés Jordan Pickford completó el podio. Por su parte, el español Unai Simón, campeón del mundo con su selección, finalizó en el sexto lugar de esta clasificación.

La actuación de Emiliano Martínez en la final del Mundial 2026 impulsó un importante ascenso en el Power Ranking elaborado por la FIFA.

También mejoró con el balón en los pies

La segunda categoría del ranking corresponde a "Con la posesión del balón", un indicador que mide la influencia del arquero en la salida desde el fondo, la precisión de sus pases y la toma de decisiones cuando participa en la construcción del juego.

En ese apartado, Dibu Martínez también registró una mejora importante. Llegó a la final ubicado en el puesto 23º y, gracias a su desempeño en el encuentro decisivo, avanzó ocho posiciones para terminar 15°. El líder de esta clasificación fue Jordan Pickford, seguido por Unai Simón y el sudafricano Ronwen Williams.

Así terminó Dibu Martínez en uno de los apartados evaluados por la FIFA.

El ascenso del arquero argentino representa uno de los movimientos más destacados de la última actualización del Power Ranking de la FIFA y refleja el impacto que tuvo su actuación en la final, donde fue determinante pese a la derrota de la Selección argentina.