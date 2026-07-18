Antes de la final, Dibu hizo una fuerte confesión sobre la fractura que tuvo en la mano

A pocas horas de disputar una nueva final del Mundial con la Selección argentina , Emiliano "Dibu" Martínez dejó una impactante confesión. El arquero reveló cómo vivió la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha antes del torneo y reconoció que, pese al paso del tiempo, todavía convive con las molestias.

Lejos de enfocarse únicamente en el partido decisivo ante España, el arquero repasó el desafío que significó llegar en condiciones físicas al inicio de la Copa del Mundo y explicó que el aspecto mental fue determinante para superar ese momento.

"Cuando te dicen que te vas a perder la fase de grupos del Mundial por el dedo te llenás de preguntas. Tuve una preparación diferente hasta dos días antes del arranque, entrenaba con una mano y parecía manco. Todo es de la cabeza, pero no me afecta", relató el guardameta.

Martínez también reconoció que las secuelas de aquella lesión siguen presentes. " Me duele todos los días , ja. Sabía que iba a ser así, todos los especialistas me decían que me tenía que operar", confesó.

Sin embargo, explicó que su deseo de disputar el Mundial pesó más que cualquier recomendación médica. Por ese motivo decidió postergar la cirugía, pese a que entrenar de manera diferenciada representó una dificultad importante durante la preparación. "Me afectaba muchísimo entrenar diferenciado, pero hoy en día ya no pienso en eso", agregó.

Dibu hizo una fuerte confesión sobre la fractura que tuvo en la mano

La fortaleza mental volvió a ser uno de los ejes de su mensaje. Para el arquero argentino, la confianza que transmite dentro del campo es tan importante como las atajadas, ya que considera que esa seguridad también influye en el rendimiento de sus compañeros.

Un arquero más maduro para otra final

Durante la conferencia, Martínez aseguró que llega a esta definición con una versión más completa de sí mismo. "No tuve un rol tan decisivo. Hoy juego mejor con los pies y tomo mejores decisiones", afirmó al comparar este Mundial con el de Qatar 2022.

También recordó que, más allá de su protagonismo en las definiciones por penales, sufrió mucho durante el comienzo de aquella Copa del Mundo. "Sufrí mucho el post Arabia porque cuando me llegaron me metieron goles. En cambio este Mundial lo disfruté mucho más y el domingo voy a salir sonriendo. Es algo que no les pasa a todos los jugadores", expresó.

En esa línea, sostuvo que el trabajo psicológico es clave para un arquero de selección: "La gente piensa que el arquero ataja bien cuando saca muchas pelotas, pero va más allá de eso. Es estar tranquilo. Con Inglaterra me presionaron muy fuerte al principio y me mostré tranquilo. Son cosas que sirven para respaldar a los compañeros; les tengo que demostrar seguridad y tranquilidad así se enfocan hacia adelante".

Emiliano Martínez habló en la previa de la gran final entre Argentina y España. EFE

El foco puesto únicamente en la final

Consultado sobre la posibilidad de retirarse si Argentina consigue el bicampeonato, el arquero evitó proyectarse más allá del partido decisivo. "Primero hay que ganar, solo me enfoco en ganar, no pienso más allá que eso", respondió.

Además, destacó el nivel del rival y pidió no subestimar a España. "Es una gran selección, tienen un gran entrenador y no solo a Lamine, sino un grupo que trabaja mucho en equipo", señaló.

Antes de cerrar, también habló del impacto que genera entre los más jóvenes y del legado que le gustaría dejar. "Ojalá que me sigan a mí como un ejemplo de sacrificio, de superación y que escuchen a sus padres", afirmó. Mientras tanto, mantiene intacto su objetivo inmediato: ayudar a la Selección argentina a conquistar un nuevo título mundial.