Blooper en la previa de Argentina e Inglaterra: el pelotazo que sorprendió a las hermanas Xipolitakis

Durante la entrada en calor del partido, el Dibu Martínez desvió un remate que terminó directo en la tribuna donde se encontraban Victoria y Stefanía.

El clima de expectativa en la previa del encuentro entre la Selección Argentina e Inglaterra en Atlanta se vivía a flor de piel. Miles de hinchas albicelestes colmaron el estadio desde temprano para alentar al equipo, tiñendo las tribunas de celeste y blanco.

Como es habitual, antes del pitazo inicial, los jugadores salieron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos de rutina, un momento que suele ser tranquilo pero que esta vez regaló un momento inesperado.

Las hermanas Xipolitakis al borde del pelotazo Mientras los arqueros realizaban sus ejercicios específicos de calentamiento bajo los tres palos, Emiliano "Dibu" Martínez intentó desviar un remate potente. Sin embargo, el rebote no salió hacia los costados del campo como se esperaba, sino que tomó altura y fue a parar directamente hacia las primeras filas de la platea ubicada detrás del arco.

Para sorpresa de todos, en ese sector exacto de la tribuna se encontraban las hermanas Vicky y Stefy Xipolitakis. Las actrices, que lucían indumentaria de la Selección como es costumbre, no tuvieron tiempo de reaccionar cuando la redonda se les vino encima. El imprevisto generó un sobresalto lógico en el sector, ya que la pelota impactó cerca de su posición.

Las hermanas no faltan a los partidos de la Selección. IG @victoriaxipolitakisok Afortunadamente, el episodio no pasó de un simple susto. Tal como quedó registrado en los videos grabados por otros hinchas que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, las hermanas tomaron la situación con mucho humor. Tras la sorpresa inicial, las imágenes las muestran riéndose entre ellas y acomodándose el peinado, dejando en claro que el impacto no les causó ningún daño físico.