El durísimo carpetazo de Fernanda Iglesias que expuso el pasado de Alejandro Fantino: "Vos también fuiste..."

Tras los dichos de Fantino sobre Tomás Fonzi, Iglesias cuestionó la postura de su colega y lo mandó al frente al revelar un inesperado detalle de su pasado.

Fernanda Iglesias no dudó en sacar a la luz un dato inesperado sobre su pasado.

La polémica que protagonizó Alejandro Fantino con distintos actores sumó una voz inesperada. Luego de que el conductor cuestionara a Tomás Fonzi por reclamar la falta de ficción en la televisión, Fernanda Iglesias salió a opinar en Puro Show.

Todo comenzó cuando Fonzi habló sobre la escasez de trabajo para los actores y la desaparición de las producciones de ficción. En respuesta, Fantino fue tajante: "Tomás, andá a manejar Uber, hacete un curso de electricidad y ponete a arreglar lavarropas. ¿Por qué la gente que no tiene un mango les tiene que bancar sus laburos a través de impuestos que después van al INCAA?".

El periodista cuestionó a Tomás Fonzi por sus dichos. Captura de pantalla Youtube Carnaval Stream. Las declaraciones del periodista generaron repercusiones entre varios actores, pero también motivaron el análisis de Fernanda Iglesias.

"Todo bien con Fantino, me cae bien, hablo con él y me cae sensacional", expresó la panelista antes de plantear su crítica.

La panelista de Puro Show opinó en medio de la polémica. Captura de pantalla Youtube Eltrece. La comunicadora sostuvo que el conductor modificó su postura política con el paso del tiempo y cuestionó el tono con el que actualmente se refiere al kirchnerismo.