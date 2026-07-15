La novia de un jugador de la Selección Argentina ofrece una curiosa propuesta en internet: esto cuesta contratarla

Se conoció el inesperado servicio que ofrece la pareja de un jugador de la Selección en una reconocida plataforma y la cifra en dólares que cobra.

La pareja de un futbolista de la Selección Argentina ofrece una particular propuesta en Internet.

Mientras la Selección Argentina continúa siendo una de las grandes protagonistas del Mundial 2026, las parejas de los jugadores también captan la atención de los fanáticos con cada una de sus publicaciones y proyectos personales. En ese contexto, una integrante del entorno de la Scaloneta decidió apostar por un nuevo emprendimiento que no tardó en generar repercusión.

La iniciativa fue impulsada por Kelci-Rose Bowers, la novia británica del defensor Marcos Senesi, quien comenzó a comercializar videos personalizados destinados a diferentes ocasiones, como cumpleaños, aniversarios, felicitaciones y otros mensajes especiales.

Kelci-Rose Bowers es una futbolista británica. Instagram _Kelci.rose_. La futbolista inglesa se sumó a Cameo, una reconocida plataforma internacional donde figuras públicas ofrecen saludos y contenidos exclusivos a pedido de los usuarios. Allí, cualquier persona puede solicitar videos adaptados a distintas situaciones, ya sea para celebrar una fecha importante, enviar un mensaje de aliento, hacer una broma personalizada o dedicar unas palabras de motivación.

De acuerdo con la información publicada en su perfil, cada video tiene un costo de 35 dólares, una cifra que equivale aproximadamente a 53 mil pesos tomando como referencia la cotización del dólar blue. Además, quienes prefieran mantener una conversación privada con ella pueden enviarle un mensaje por 3 dólares, cerca de 4.500 pesos.