Cuál es la selección favorita de Kelci-Rose Bowers, la novia inglesa de Marcos Senesi, y por cuál va a hinchar

Entre el orgullo por su país natal y el apoyo incondicional a su pareja, los detalles de una íntima y sincera confesión por parte de la novia de Senesi.

La inglesa acompaña a su novio en cada disputa de la Selección Argentina. Instagram @kelci.rose

El trascendental partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 genera una enorme expectativa global, pero para el defensor de la Selección Marcos Senesi y su pareja, Kelci Rose Bowers, el duelo tiene un condimento sumamente personal. La joven de 22 años, que se desempeña como futbolista en el Bournemouth femenino, se encuentra en una encrucijada emocional única.

La futbolista de 22 años se desempeña actualmente como defensora en el equipo femenino del Bournemouth. Instagram @kelci.rose Nacida en Inglaterra, Kelci viajó para acompañar de cerca al defensor convocado de urgencia por Lionel Scaloni. Sin embargo, el destino deportivo cruzó a ambas naciones en la antesala de la gran final de la Copa del Mundo, obligándola a convivir con sentimientos encontrados.

Kelci Rose Bowers y Marcos Senesi protagonizan una de las historias de amor más singulares de esta cita mundialista. Instagram @kelci.rose "Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal. Es una situación única para mí. Por supuesto que ser inglés y llegar a semifinal es un logro loco y estoy súper orgullosa de mi país", se sinceró la jugadora a través de sus redes sociales.

La decisión de una hincha: a qué equipo elige Kelci Rose Bowers A pesar del natural lazo que la une a su tierra natal, la defensora dejó en claro que su prioridad afectiva está con el futbolista argentino. Desde el comienzo de la competencia, se la pudo ver vistiendo la camiseta albiceleste y adoptando la cultura de nuestro país con entusiasmo.

“Mi pareja juega para Argentina así que en cualquier relación lo que sea que haga tu pareja lo vas a apoyar. Para mí, poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble”, explicó para despejar dudas sobre su acompañamiento.