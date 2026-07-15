Un famoso periodista extranjero salió a bancar con todo a la Argentina en pleno Mundial 2026: "Se han bancado a cuanto ladrón..."

En medio del debate por el partido ante Inglaterra, un conductor de televisión defendió con pasión a la Scaloneta y apuntó contra quienes critican al país.

En medio de las repercusiones que genera la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, el periodista chileno José Antonio Neme sorprendió al manifestar públicamente su apoyo a la Scaloneta cuestionó el rechazo que, según él, existe hacia el equipo argentino en distintos países.

Su postura quedó expuesta durante una emisión del programa Mucho Gusto, donde interrumpió el intercambio con el resto de los panelistas para expresar sin vueltas cuál era su deseo para el torne: "Yo quiero que la Argentina gane el Mundial. No sé por qué hay una 'argentinofobia' en el mundo, no entiendo eso yo".

Esto fue lo que dijo José Antonio Neme sobre Argentina Lejos de quedarse solo con esa declaración, explicó por qué considera que muchas de las críticas hacia Argentina carecen de fundamentos. "Todo el mundo está diciendo: 'No, que pierdan'. Son competitivos, juegan bien, es un país entretenido, tiene buena oferta teatral, buena oferta artística, se come maravilloso, cuando uno va, te tratan súper bien, son buenos para todo. No entiendo este sentimiento antiargentino", explicó el comunicador.

Durante el debate, el resto de los conductores expresó su preferencia por la selección de España. Sin embargo, Neme volvió a marcar diferencias y cuestionó a quienes apoyan a cualquier rival con tal de que la Albiceleste no avance. "Al otro día estaban todos como 'ay, yo quiero que ganen los suizos'. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los suizos o con los egipcios o con los de Cabo Verde? Son ridículos", aseguró el periodista.

José Antonio Neme dijo que quiere que gane Argentina. DPA "Que ganen los argentinos, me caen bien. Viven con pachorra; se han bancado a cuanto ladrón se les ha pasado por encima en la política. Este país merece que los distingan; han soportado cuantos años de robo, se han faenado a la gente ahí mismo y ahí están todavía, dando la pelea", expresó el comunicador.