La llamativa cábala que la mamá de un campeón del mundo repite cada vez que juega la Selección Argentina

La madre de un jugador de la Scaloneta habló con Moria Casán para La mañana con Moria y reveló cuál es su estricta cábala en cada partido.

La mamá de un campeón del mundo reveló el estricto ritual que repite desde Qatar cada vez que juega la Selección Argentina.

La intimidad de las familias de los jugadores también tiene lugar durante el Mundial 2026 y, en ese contexto, Silvina Riela reveló cuál es la cábala que mantiene cada vez que la Selección Argentina sale a la cancha. La mamá de Alexis Mac Allister compartió esos detalles durante una charla con Moria Casán en La mañana con Moria.

En medio de la entrevista, la conductora quiso saber cómo vive ella las horas previas a cada encuentro y le preguntó: "¿Cómo es ese día para ustedes, la previa de la madre de Mac Allister?".

Esto fue lo que dijo Silvina Riela, mamá de Alexis Mac Allister, en La mañana con Moria Lejos de hablar de nervios o preparativos complejos, Silvina explicó que mantiene una rutina muy simple. "El mío es muy tranquilo. Yo plancho mi traje de todos mis partidos de la Selección", contó la mamá del futbolista.

Según contó, esa costumbre nació durante el Mundial de Qatar y luego continuó en la Copa América. Desde entonces, repite exactamente la misma vestimenta en cada compromiso del conjunto nacional. "Yo voy siempre vestida igual, tengo un traje sastrero casi blanco", comentó Riela. "Es cábala desde Qatar y la Copa América, así que yo plancho mi trajecito, mi musculosa blanca y preparo mis zapatillas. Es mi outfit fijo", dejó en claro Silvina.

Silvina Riela, mamá de Alexis Mac Allister, reveló que untiliza un traje sastrero casi blanco. Instagram Silvinarie. Riela también marcó la diferencia con una tendencia que suele verse entre los familiares de los futbolistas. "No tengo eso de que todos los partidos hay que presentar un outfit, que ahora está muy de moda. Yo no, tengo solo que planchar y estar preparada para la salida", afirmó la mujer.