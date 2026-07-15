La llamativa cábala que la mamá de un campeón del mundo repite cada vez que juega la Selección Argentina
La madre de un jugador de la Scaloneta habló con Moria Casán para La mañana con Moria y reveló cuál es su estricta cábala en cada partido.
La intimidad de las familias de los jugadores también tiene lugar durante el Mundial 2026 y, en ese contexto, Silvina Riela reveló cuál es la cábala que mantiene cada vez que la Selección Argentina sale a la cancha. La mamá de Alexis Mac Allister compartió esos detalles durante una charla con Moria Casán en La mañana con Moria.
En medio de la entrevista, la conductora quiso saber cómo vive ella las horas previas a cada encuentro y le preguntó: "¿Cómo es ese día para ustedes, la previa de la madre de Mac Allister?".
Esto fue lo que dijo Silvina Riela, mamá de Alexis Mac Allister, en La mañana con Moria
Lejos de hablar de nervios o preparativos complejos, Silvina explicó que mantiene una rutina muy simple. "El mío es muy tranquilo. Yo plancho mi traje de todos mis partidos de la Selección", contó la mamá del futbolista.
Según contó, esa costumbre nació durante el Mundial de Qatar y luego continuó en la Copa América. Desde entonces, repite exactamente la misma vestimenta en cada compromiso del conjunto nacional. "Yo voy siempre vestida igual, tengo un traje sastrero casi blanco", comentó Riela. "Es cábala desde Qatar y la Copa América, así que yo plancho mi trajecito, mi musculosa blanca y preparo mis zapatillas. Es mi outfit fijo", dejó en claro Silvina.
Riela también marcó la diferencia con una tendencia que suele verse entre los familiares de los futbolistas. "No tengo eso de que todos los partidos hay que presentar un outfit, que ahora está muy de moda. Yo no, tengo solo que planchar y estar preparada para la salida", afirmó la mujer.
Después describió cómo transcurren las horas antes del partido. Contó que todas las familias de los jugadores se reúnen en un mismo punto y viajan juntas rumbo al estadio. "Son bastante horas previas, particularmente acá, porque nos congregamos con todos los padres, todas las familias. Salimos todos en el mismo micro", relató Silvina.
"Vamos cantando y tenemos un trayecto de camino bajo el sol, así que también vamos preparados para no sufrir tanto el calor. Llegamos bastante antes a la cancha", detalló la mamá del deportista,
A partir de esa descripción, Moria quiso saber si utilizaban elementos para protegerse de las altas temperaturas, a lo que Silvina le respondió que no siempre es posible ingresar con esos objetos al estadio debido a las medidas de seguridad. "Después te los sacan, porque a mi nieta le sacaron un paragüitas que se pone en la cabeza por una cuestión de seguridad, que se entiende. Pero bueno, hay que protegerse del sol", explicó la mujer.
"No dejan entrar nada punzante y el paraguas tiene como puntitas, entonces sí se lo quitan. Pero bueno, depende también el horario. Ahora vamos a tener un partido de vuelta de tarde-noche, pero tuvimos uno de mediodía, así que depende del horario nos preparamos. Y si hay tiempo, a veces a la mañana, bueno, acá hay una pileta que la tengo a mi espalda y nos juntamos a tomar mate, a compartir un poco cómo nos sentimos", concluyó Silvina Riela.