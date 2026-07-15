Alexis Mac Allister hizo una importante advertencia sobre Inglaterra antes de la semifinal

Alexis Mac Allister analizó a los Tres Leones desde su experiencia en la Premier League y dejó un aviso en la previa de la semifinal por el Mundial 2026.

Alexis Mac Allister conoce a Inglaterra mejor que la mayoría de los futbolistas de la Selección argentina. Tras sus pasos por Brighton y Liverpool, el mediocampista enfrentó decenas de veces a varios de los jugadores que este miércoles tendrá enfrente en la semifinal del Mundial 2026. Y, en la previa del duelo en Atlanta, dejó una observación que llamó la atención sobre el nivel físico del conjunto de Thomas Tuchel.

“Juego contra la mayoría de ellos todos los fines de semana y está claro que físicamente son muy fuertes”, reconoció el volante en diálogo con Olé. Sin embargo, enseguida marcó una diferencia con respecto a lo que suele verse en la Premier League: “Creo que en este Mundial se ha visto, no sé si llamarlo cansancio o no, pero ellos no tienen ese ritmo que caracteriza a la Premier League. No sé si es un poco por el calor, el clima y demás”.

La firme advertencia de Alexis Mac Allister sobre Inglaterra antes de la semifinal Más allá de ese análisis, Mac Allister evitó cualquier exceso de confianza y destacó el respeto que existe dentro del plantel argentino por el rival: “Son un gran equipo, nosotros los respetamos muchísimo, como siempre lo hicimos con todas las selecciones que enfrentamos. Desde ese respeto vamos a dar lo mejor para que salga bien, porque confiamos mucho en nosotros, sabemos muy bien lo que hacemos y no nos vamos a mover de ahí”, afirmó.

Alexis Mac Allister dejó en claro que Inglaterra es un rival duro. EFE El mediocampista también se refirió al peso emocional que tendrá una semifinal mundialista, aunque recordó que gran parte del plantel ya atravesó una experiencia similar en Qatar 2022: “Obviamente que será una semifinal de Mundial y eso trae muchísima tensión e intensidad, pero nosotros tenemos la suerte de haber jugado esta instancia en el Mundial anterior”, explicó.