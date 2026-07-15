La Selección argentina se mide con Inglaterra en busca de una nueva final: hora, TV y streaming

La Selección argentina quiere jugar una nueva final de la Copa del Mundo y para ello deberá vencer a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La Selección argentina quiere ir en busca de una nueva final de la Copa del Mundo frente a Inglaterra.

La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Inglaterra, en un duelo con muchísima historia, en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, está programado para las 16 y se podrá ver a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. El árbitro designado fue el estadounidense Ismail Elfath.

La Selección argentina quiere ir en busca de una nueva final del Mundial La Selección argentina llega a este encuentro envuelta en dudas, ya que viene de sufrir mucho en sus últimos partidos. En 16avos de final le ganó en tiempo extra a Cabo Verde, en octavos le dio vuelta un 2-0 de manera milagrosa a Egipto y en su última presentación, en cuartos ante Suiza, también necesitó de los 120 minutos para hacerse con la victoria.

La Selección argentina festeja el pase a semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Suiza en tiempo suplementario. EFE La gran figura argentina en este Mundial 2026 es Lionel Messi, que con 39 años sorprende al mundo y lidera la tabla de goleadores junto con el francés Kylian Mbappé, con ocho anotaciones cada uno. Además, entregó dos asistencias.

La buena noticia para los dirigidos por Lionel Scaloni está relacionada a los delanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez, quienes venían con el arco cerrado y pudieron convertirle a Suiza.