Qué piensan los veteranos de Malvinas del partido de Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra este miércoles 15 de julio, en las semifinales del Mundial 2026 . Y, si bien se trata de un encuentro futbolístico, el cruce volvió a activar una memoria colectiva atravesada por la guerra y por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas .

La guerra de 1982 dejó 649 argentinos caídos y una herida que continúa presente en la sociedad. El conflicto de soberanía permanece sin resolución y las Naciones Unidas sostiene que la Argentina y el Reino Unido deben retomar las negociaciones bilaterales.

Tras la victoria ante Suiza en los cuartos de final, Lionel Scaloni separó el encuentro de cualquier lectura que excediera lo deportivo. “El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa”, planteó el DT de la Selección argentina . Sin embargo, para quienes atravesaron la guerra o conviven con sus consecuencias, la separación no resulta tan sencilla.

En ese contexto, MDZ habló con Daysi Rendo Gadea , viuda de un veterano de Malvinas , y con los veteranos de guerra Miguel Rodríguez y Juan Carlos Yorio . Los tres coincidieron en que la cancha no debe convertirse en un escenario de violencia, pero también señalaron que la atención internacional representa una oportunidad para volver a instalar la causa.

Veteranos de Malvinas festejan desde los palcos de la Cámara Baja bonaerense la sanción que convirtió en ley la reforma al Régimen Previsional Especial de Malvinas.

En diálogo con MDZ , Daysi Rendo Gadea reconoció que carga con dos miradas diferentes. Como periodista y comunicadora, considera necesario transmitir un mensaje de paz, en línea con las declaraciones de Scaloni . Como viuda del veterano Carlos "Cacho" María Vergara Ruzo y referente vinculada a la difusión de la causa, admitió que su reacción emocional es otra.

“No es el fútbol ni el deporte el lugar. No es la cancha un campo de batalla. No lo es. Nosotros debemos pensar siempre en un fair play, pero el sentimiento prima”, sostuvo. Para Rendo Gadea, el partido no modificará por sí solo las relaciones diplomáticas ni conseguirá que el Reino Unido acepte retomar las conversaciones. Sin embargo, entiende que la exposición mundial no debería desaprovecharse.

“Esto no va a mover nada en el ámbito diplomático ni en las negociaciones que no se están haciendo”, reconoció la titular de la Comisión Malvinas de Apera (Asociación de Periodistas de la República Argentina). Aun así, remarcó: “Es momento de visibilizar ante el mundo el reclamo soberano de Argentina. Acá nos está mirando el planeta”.

Al conocer que Inglaterra sería el próximo rival, sintió “angustia, miedo y expectativa”. También apareció una sensación difícil de separar de su historia personal: la idea de que la Argentina volvía a encontrarse, aunque esta vez en un campo deportivo, con el país que combatió durante la guerra. No obstante, la comunicadora insistió en que cualquier manifestación debe ser pacífica. “No es la intención que la violencia se lleve puesto todo esto”, advirtió.

El desafío de explicarles Malvinas a los jóvenes

La comunicadora también puso el foco en las nuevas generaciones. Consideró que los cánticos y las referencias históricas que aparecerán durante el encuentro deberían ir acompañados de información y contexto. Su preocupación es que los jóvenes comprendan por qué se canta “el que no salta es un inglés” o por qué los partidos contra Inglaterra están cargados de un significado diferente. El objetivo, explicó, es evitar que la causa quede reducida a una consigna de tribuna.

Islas Malvinas. Shutterstock

“Que sepan el contexto, que sepan el porqué, que conozcan la historia completa y no solamente una cosa de cancha”, pidió. El partido, agregó, puede convertirse en una puerta de entrada para que muchos pregunten qué pasó en 1982, por qué continúa el reclamo y cuál es la relación entre el fútbol y los distintos episodios que marcaron los cruces entre ambas selecciones. “Nosotros debemos insistir en este momento preciso y explicarles por qué, en lugar de gritar gol, deben gritar ‘Las Malvinas son argentinas’”, afirmó.

El recuerdo de México 1986

Para Miguel Rodríguez, veterano de guerra, la semifinal también tiene una dimensión especial por la figura de Lionel Messi y por la comparación inevitable con el partido disputado durante el Mundial de México 1986. En diálogo con esta periodista, Rodríguez recordó que siguió aquel torneo desde su casa, acompañado por amigos. Apenas habían pasado cuatro años desde la guerra y la victoria argentina adquirió para muchos excombatientes un significado que excedía el resultado deportivo.

“Fue muy especial para nosotros ganarle a Inglaterra, y más con la actuación que tuvo Maradona”, relató. Aquella tarde quedó instalada en la memoria colectiva por los dos goles del capitán argentino: la famosa “Mano de Dios” y la jugada individual que más tarde sería elegida como el gol del siglo.

El veterano utilizó la palabra “revancha” para describir lo que representa el nuevo encuentro. No se refirió a una revancha militar, sino a la posibilidad de volver a superar deportivamente a Inglaterra en una instancia decisiva. En la previa del partido, Rodríguez reveló que espera que una victoria argentina impulse nuevamente el debate sobre las islas, aunque reconoció que el camino para recuperar la soberanía debe ser diplomático. “¡Vamos por la gloria!”, exclamó.

“Queremos ganarlo dos veces”

Juan Carlos Yorio, también veterano de Malvinas, parte de una posición similar a la expresada por Scaloni. “El partido, en definitiva, es un partido más. Es un deporte”, señaló. Sin embargo, rápidamente introdujo una diferencia: “En particular con Inglaterra, dado el conflicto que existe con Malvinas, queremos ganarlo más todavía”.

“Es un partido de fútbol de alguna manera especial ya que los ingleses nos han quitado lo que es nuestro -por ahora-. Es una manera de desquitarnos de alguna manera, aunque sea deportivamente. No hay que olvidar que los deportes fueron creados en la Antigua Grecia. En Roma, se disputaban también porque era una especie de entrenamiento de los guerreros cuando no había batalla. Así que es como una batalla, pero con otras reglas”, expresó.

La comparación con una batalla, sostuvo, solo puede entenderse en términos simbólicos y dentro de los límites de la cancha. “Seguramente el partido y la hinchada van a ayudar a alzar la bandera de que las Malvinas son argentinas”, sostuvo.

El comunicado de los veteranos de Malvinas

Mientras Scaloni busca que sus jugadores se concentren únicamente en el juego, fuera del plantel crece otra expectativa: que las cámaras, las tribunas y la audiencia internacional permitan pronunciar una vez más una consigna que permanece vigente más de cuatro décadas después de la guerra, pero sin incitar a la violencia.

El comunicado de la Federación de Veteranos de Guerra "2 de abril" en la previa del partido ante Inglaterra. Gentileza

En ese contexto, el lunes, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas “2 de abril” emitió un comunicado en el que los excombatientes manifestaron que “el sentimiento malvinero no se negocia” y que “la memoria se defiende en cada cancha”. Aun así, enfatizaron en la idea de que “el deporte no es una guerra”. “El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional”, reza el comunicado.

Asimismo, difundieron el mensaje de “Rivales en la cancha, una sola causa en la tierra”. “Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora, y el cuadro global sume a potencias con peso específico en la geopolítica de nuestras islas, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de ‘¡Malvinas Argentinas!’ flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía”, escribieron.

“La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica”, concluye el comunicado.