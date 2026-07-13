Diputados convirtió en Ley jubilaciones para veteranos de Malvinas y protegió al sur bonaerense de Zona Fría

La tercera sesión del año de la Cámara de Diputados bonaerense , pintaba para ser de consenso. Pero, como pasa siempre, la grieta la transformó en una jornada de alta tensión; donde se mezcló la reivindicación histórica a veteranos de Malvinas, con la dictadura y el debate para blindar, con recursos fiscales, a Carmen de Patagones del régimen de Zona Fría .

Tras meses de idas y vueltas la Cámara de Diputados bonaerense sancionó de manera definitiva la reforma al Régimen Previsional Especial de Malvinas . El proyecto original, avalado en 2025, había encendido las alarmas del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata .

Desde la organización que nuclea a los veteranos de Malvinas platenses, habían denunciado que la redacción original del proyecto abría la puerta a un "lobby militar" que podía terminar beneficiando a personajes oscuros de la última dictadura militar.

La presión de los excombatientes dio sus frutos y el texto tuvo modificaciones claves antes de su aprobación final; y para evitar que represores o militares exonerados accedan a la jubilación especial del 80% de la mejor remuneración pagada por el Instituto de Previsión social de la provincia de Buenos Aires (IPS) , se incluyó un filtro estricto.

Ahora los oficiales y suboficiales veteranos de Malvinas , para ser beneficiarios de este régimen previsional especial deberán demostrar que su retiro o baja no fue por rebeldía ni por condenas de tribunales federales equivalentes a la destitución.

El filtro puesto por la Legislatura bonaerense impide que accedan quienes tengan procesos por delitos de lesa humanidad o deudas pendientes con el orden constitucional.

Silbidos en el palco y chicanas en el recinto

Es de destacar que la sanción a la reforma del nuevo régimen previsional especial para excombatientes de Malvinas fue aprobada por todos los bloques y los diputados se unieron en un encendido aplauso a los veteranos de guerra que festejaban desde los palcos la Ley. Aunque la paz en el recinto duró poco.

El primero en tomar la palabra fue el diputado libertario, y ex intendente de Bahía blanca, Héctor Gay quién calificó la medida como un "acto de reparación histórica" para unos 400 bonaerenses que eran tratados como "combatientes de segunda". Por su parte Diego Garciarena, titular de la bancada UCR + Cambio Federal, destacó el consenso alcanzado para poner en pie de igualdad a los veteranos, “ Con esta Ley es una deuda menos que la provincia de Buenos Aires tiene con nuestros veteranos de Malvinas”, remarco el legislador boina blanca.

Sin embargo, el clima se recalentó cuando Nahuel Sotelo legislador de La Libertad Avanza celebró que la iniciativa no registrara "distinción partidaria"; agregando “ Nos queda por delante una batalla cultural que siempre pongo en discusión cada vez que hablamos sobre Malvinas y es la lucha contra ese discurso desmalvinizador que durante muchos años estuvo instalado en la sociedad argentina cuando se habla de soldaditos o de los chicos de la guerra. Nuestro deber es erradicar definitivamente ese relato”

“Mientras que hoy cualquier joven de esa misma edad puede estar planificando su fin de semana , nuestros soldados estaban en las islas viendo como defender a la patria y como sobrevivir las siguientes 24 horas. Lo hicieron con un a valentía extrema y por esos son nuestros bravos soldados argentinos” concluyo el legislador libertario

La respuesta del kirchnerismo no tardó en llegar. El presidente del bloque de Fuerza Patria, el camporista Facundo Tignanelli, recogió el guante y con dureza chicaneó a la bancada libertaria enrostrándoles viejas declaraciones de Javier Milei; ““Escuché decir que en estos días estamos enfervorizados por la cuestión nacional. Bueno, en el peronismo estamos enfervorizados todos los días por la cuestión nacional, somos fanáticos de nuestra patria, no solamente cuando juega la selección.”

“Celebro que el diputado preopinante haya podido reconocer la importancia de la soberanía sobre Malvinas. Porque lamentablemente el presidente de la Nación se ha referido en varias oportunidades diciendo que ‘Tatcher es excelente, era su idola’ y nunca escuché al bloque repudiar eso”, disparo el hombre de Máximo Kirchner en la Cámara Baja bonaerense.

Alivio impositivo con "carácter permanente” para blindar al sur bonaerense del nuevo esquema de Zona Fría

En la misma sesión, diputados dio media sanción a un proyecto clave para el bolsillo de los habitantes del sudoeste bonaerense. La iniciativa, presentada por el titular del cuerpo, Alejandro Dichiara, busca transformar en "permanentes" los beneficios impositivos que recibe el partido de Carmen de Patagones, la única localidad de la provincia de Buenos Aires declarada "Área Patagónica Bonaerense".

Hasta ahora, estas ventajas fiscales debían prorrogarse de manera precaria cada cinco años. La reforma de la Ley 12.322 y sus modificatorias no solo blinda a Patagones, sino que busca dar previsibilidad a la denominada Zona Austral Desfavorable, que abarca a distritos como Villarino, Puán, Tornquist y parte de Saavedra.

El proyecto establece exenciones de entre el 50% y el 100% en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario (tanto urbano como rural) y Sellos. La medida representa un fuerte contraste con la discusión nacional por el recorte de los subsidios de la Zona Fría.

El debate por la equidad y las abstenciones inesperadas

Alejandro Dichiara defendió su propuesta bajo el argumento de que el tratamiento diferenciado coloca al derecho tributario "al servicio de la Justicia Social". Según el presidente de la Cámara Baja bonaerense las condiciones climáticas y geográficas de la región austral generan una desigualdad estructural que el Estado provincial debe compensar para permitir un desarrollo productivo sostenible.

Pese al fuerte respaldo de la mayoría de los bloques, el proyecto expuso nuevamente las diferencias ideológicas en el recinto. Los legisladores de La Libertad Avanza ya se había posicionado en contra durante el debate en comisiones.

Pero la sorpresa la dio el diputado de la izquierda, Christian "Chipi" Castillo, quien decidió abstenerse. Desde el FIT argumentaron que la ley no discrimina por tamaño de beneficiario, advirtiendo que los beneficios sobre el Inmobiliario Rural deberían ser específicos para evitar favorecer a los grandes terratenientes de la zona.

Ahora el proyecto de Ley para “blindar” fiscalmente Carmen de Patagones, para que no se vea afectada por el nuevo régimen de Zona Fría deberá pasar por las diferentes comisiones del senado provincial, donde el peronismo tiene mayoría, antes de que la Cámara Alta lo convierta en Ley.