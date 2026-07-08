Pausa mundialista: diputados bonaerenses vuelven al recinto sin agenda y con mucha rosca

Luego de un mes de parálisis tras la sesión forzada por la oposición para tratar la crisis de IOMA , las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerenses (un día antes de la primera semifinal del mundial) convocaron para este lunes 13 de julio a la tercera sesión ordinaria del año en la Cámara Baja de la provincia de Buenos Aires .

Si bien todavía no se sabe qué proyectos se trataran en la orden del día, seguramente la sesión estará plagada de cruces y chicanas entre oficialismo y oposición. El tercer encuentro del año de los diputados será solo para maquillar la inactividad parlamentaría producto de la interna peronista.

La última vez que los diputados provinciales se vieron las caras en el recinto fue el pasado 11 de junio, el mismo día en que se daba el puntapié inicial de la Copa del Mundo. Esa sesión dejo expuesta la profundidad de la grieta: la oposición consiguió las voluntades, forzando a las tribus peronistas a bajar al recinto para tratar el colapso de IOMA , la principal obra social de la provincia de Buenos Aires .

Pero el oficialismo dejó de lado sus internas, abroquelándose para bloquear los dos tercios que necesitaban los bloques opositores unidos para conseguir la interpelación de Homero Giles , el presidente de la obra social de los estatales bonaerenses, dejando a los legisladores opositores sin la posibilidad de manifestarse en el recinto.

“Acá estamos. Somos la oposición en la provincia de Buenos Aires . Vinimos a defender a los afiliados de IOMA y a pedir explicaciones. El kirchnerismo miente y se esconde. Dicen que los números tienen que cerrar con la gente adentro, pero en IOMA los números no cierran y la gente queda afuera. No vamos a parar hasta que los bonaerenses tengan la obra social que merecen”, disparó el diputado libertario y vicepresidente de la Cámara baja Juan Esteban Osaba, en la conferencia de prensa convocada por los referentes de los bloques opositores.

En Igual sentido se manifestó la presidenta del bloque UCR Alejandra Lorden, “Kicillof y la autoridad de esta Cámara de Diputados no quisieron debatir el tema que tiene centralidad para más de 2.200.000 afiliados. Ese es el problema, Homero Giles y la conducción del IOMA", sentenció Lorden de manera tajante, agregando en dialogo con MDZ: "No sabemos en que gasta el gobierno de Kicillof los más de dos billones de pesos del IOMA. La deuda está cuantificada y ellos la niegan. Queremos hablar de algo que es central para la provincia de Buenos Aires que es la salud de los bonaerenses".

La movida opositora que tuvo “su vuelto”

La sesión forzada por los bloques opositores, tuvo su vuelto. El peronismo no solo congeló el pedido de interpelación al titular de IOMA, sino que le puso un cerrojo a la discusión por el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM); una caja clave que los intendentes de todos los signos políticos reclaman con desesperación para equilibrar sus arcas.

Una maquinaria aceitada para declarar efemérides

A pesar de la convocatoria de este lunes, a las 14, el temario real de la sesión sigue siendo una incógnita. Lo que sí está claro que las comisiones claves como la de Legislación General, entre otras, no tiene proyectos de peso estructural listos para ser tratados en el recinto.

La preocupante dinámica legislativa de la provincia de Buenos Aires quedó en evidencia tras el balance que dejo hace unos días la primera sesión del año, donde de 193 proyectos tratados, 187 eran declaratorias de personalidades destacadas, aniversarios de pueblos o fiestas provinciales.

En Diputados esa tendencia se repite. Como si fuera un espejo, a priori la agenda del próximo lunes incluye declaratorias e intenciones biempensantes, como la obligación de comunicar aumentos de nafta o la creación del abogado del niño, pero sistemáticamente el oficialismo esquiva las reformas de fondo como la Boleta Única de Papel, la discusión por las PASO, la crisis en seguridad, en educación y ni hablar de la crisis de la salud pública.

Otra situación que debería tratarse en la sesión del lunes es el enroque en la jefatura del bloque de La Libertad Avanza, donde el parejista Juan Osaba dejaría la vicepresidencia del cuerpo para asumir el control del bloque de diputados libertarios en lugar del caputista Agustín Romo.