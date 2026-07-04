Axel Kicillof quiere su 6,7,8: la oposición pide informes por la millonaria licitación para streaming ¿militante?

Diputados y senadores de La Libertada Avanza presentaron un pedido de informes en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense ; para que el gobierno de Kicillof de explicaciones por el millonario llamado a licitación para montar la estructura del canal de streaming "ViBra Bonaerense" , una plataforma audiovisual a la que los legisladores libertarios calificaron de "trinchera ideológica".

Lo que pintaba para ser un viernes tranquilo en la Legislatura bonaerense termino transformándose en un hervidero , luego de que se conociera que el 9 de junio el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires publicara en el Boletín Oficial bonaerense el Proceso de Compra N° 401-0405-LPU26.

Se trata de la convocatoria a una licitación pública bajo la modalidad de orden de compra abierta con un presupuesto estimado que asciende, exactamente, a $2.278.171.592,43. El plazo inicial de ejecución es de seis meses, pautado a partir del 1° de octubre de 2026.

Para La Libertad Avanza , el ejecutivo provincial usara el dinero de los contribuyentes bonaerenses para la campaña presidencial del gobernador; “En seis meses Kicillof va a despilfarrar $2.278 millones para crear un canal de streaming de propaganda propio”, disparó Sebastián Pareja ; diputado nacional y presidente del partido violeta en la provincia de Buenos Aires .

El principal armador de Milei en tierras bonaerenses ironizo al analizar el cuadro de situación de la provincia; “La realidad del abandono y la inoperancia de esta gestión es tan evidente que a Kicillof ya se da cuenta que la que gasta en pauta oficial no le alcanza. Ahora va por un canal de propaganda propio”.

Cámaras, drones y satélite: un despliegue de nivel nacional

Lo que verdaderamente genera ruido y encendió las sospechas opositoras es la escala del equipamiento técnico exigido en los pliegos administrativos.

Los documentos oficiales detallan la contratación de 60 unidades móviles de seguimiento y producción, 60 servicios de cámaras de seguimiento, 20 servicios de control central, sistemas de filmación con drones, grúas Jimmy Jib, equipamiento ENG y transmisión 4G.

A esto se suma la exigencia de contar con un estudio propio de producción, grabación y emisión en vivo, además de la acreditación obligatoria de capacidad satelital en banda Ku con un ancho de banda mínimo de 4 MHz disponible las 24 horas.

Según los fundamentos de los pedidos de informes de los legisladores provinciales de La libertad Avanza, semejante estructura configura una capacidad operativa apta para sostener una cobertura "prácticamente permanente de la gestión de gobierno", sin que se detallen criterios editoriales claros ni mecanismos de control externo.

"Para los amigos siempre hay plata"

La arremetida legislativa de los libertarios unificó posiciones en ambas cámaras. El diputado provincial y vicepresidente de la Cámara Baja provincial, Juan Esteban “Juanes” Osaba fue uno de los más duros al comparar el proyecto del gobierno de Kicillof con viejos formatos de comunicación militante del kirchnerismo, afirmando “Para tener su propio 6,7,8 siempre hay plata”, El legislador libertario platense, acusó al gobernador de utilizar "la billetera de los que laburan para financiar su trinchera ideológica y abrir un canal de TV".

Osaba puso el foco en las prioridades de la provincia, contrastando el multimillonario gasto del ministerio de Comunicación Pública con deficiencias estructurales de arrastre de la provincia. "Kicillof no tiene plata para IOMA, para los enfermos, ni para frenar delincuentes. Pero para montar su propio 6,7,8 y llenar de pauta a los amigos, aparecen $2.278 millones. La provincia se le cae a pedazos, y gasta la plata de los bonaerenses en boludeces", fustigó el diputado, referente de Sebastián Pareja en la Legislatura bonaerense.

Por su parte, el presidente del bloque de senadores libertarios, Carlos Curestis, aclaró que la comunicación institucional legítima no está bajo discusión, pero calificó la medida de "vergüenza" en el actual contexto socioeconómico. "Un gobierno que fracasa en las cuestiones más básicas pretenda gastar más de 2 mil millones para montar una estructura de comunicación propia en medio de la crisis que atraviesa la provincia es una vergüenza. Las prioridades están completamente invertidas", remarcó el jefe de los Senadores provinciales de La Libertad Avanza.

Sospechas de cartelización y falta de control

En los pedidos de informes los legisladores violetas, también apuntan a las condiciones técnicas de la licitación. Advirtiendo que al exigir una antigüedad empresaria mínima y capacidad satelital las 24 horas podría operar como una "limitación de hecho a la concurrencia de oferentes", beneficiando de manera directa a firmas que ya prestan servicios para el estado provincial.

Además, exigen saber si el contrato —que contempla cláusulas de prórroga por otros seis meses y ampliaciones de hasta el 20% del monto original— prevé auditorías externas o control legislativo que impidan la promoción personal de funcionarios públicos.

Con las solicitudes ingresadas en ambas cámaras legislativas, el gobierno de Axel Kicillof deberá dar respuestas si la monumental inversión responde a una necesidad real de información pública o si como denuncian los legisladores provinciales de La Libertad Avanza, se trata del financiamiento de una ambiciosa trinchera audiovisual para apuntalar la lanzada campaña presidencial del gobernador bonaerense.