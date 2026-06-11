Tregua en La Libertad Avanza: el gesto entre Javier Milei y Patricia Bullrich que rearma al oficialismo

Las aguas turbulentas que amenazaban la convivencia política dentro del oficialismo parecen haber quedado atrás. En un gesto que marca el fin de semanas de distanciamiento y frialdad, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para enviar un afectuoso mensaje de cumpleaños a Patricia Bullrich , senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta, sellando una esperada tregua política.

El saludo, emitido públicamente con motivo de los 70 años de la legisladora, funcionó como el escenario ideal para dejar de lado los fuertes chispazos que mantuvieron en vilo al Congreso y al Poder Ejecutivo durante el último mes.

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el jefe de Estado no escatimó en elogios para con la exministra de Seguridad, destacando su rol dentro del armado gubernamental: “FELIZ CUMPLEAÑOS @PatoBullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, escribió Milei.

La respuesta de la líder del bloque de LLA en el Senado no tardó en llegar, devolviendo el gesto de sintonía política y remitiéndose a los orígenes del pacto libertario-progresista: “¡Muchas gracias, Presidente! De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre. ¡Vamos, vamos, vamos!!!!” .

Este intercambio público pone fin a un largo período en el que ambos dirigentes evitaron cruzarse y esquivaron los saludos protocolares debido a profundas discrepancias en el rumbo y las formas del Gobierno.

La relación entre Milei y Bullrich había entrado en un terreno espinoso debido a dos conflictos puntuales que funcionaron como detonantes: por un lado, el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, donde las diferencias conceptuales sobre el manejo de los activos del actual jefe de Gabinete generaron un fuerte cortocircuito interno; por el otro, el caso de la jueza Verónica Michelli, cuyo rechazo parlamentario al pliego propuesto por el Ejecutivo abrió una profunda grieta en la estrategia legislativa que Bullrich comanda en la Cámara Alta.

Pese a que el panorama parecía irreversible, el estratégico saludo de cumpleaños operó como el punto de inflexión definitivo. Con la paz firmada en las redes, el Gobierno busca unificar posiciones de cara a las próximas batallas legislativas en el Senado.