El Día de la Unidad, la nueva confusión libertaria que no entendió las razones de su victoria

Karina Milei , la presidenta de La Libertad Avanza y conductora política del proyecto de su hermano Javier, instauró al 23 de julio como el “ Día de la Unidad ” libertaria, casi en paralelo del peronismo, que tiene a la lealtad como su consigna de nacimiento en la escena política.

"El Jefe" de La Libertad Avanza propuso el lema y la fecha como un hito y mojón partidario que tiene poca o nula relación con lo que verdaderamente sucedió en aquel momento, cuando las listas partidarias, que luego triunfaron en las elecciones de 2023, fueron vaciadas por referentes originales del espontáneo movimiento que desembocó en la llegada de Javier Milei a la presidencia, como lo son "Las Fuerzas del Cielo".

Si bien en el gobierno, como sucede en todos los demás ámbitos de poder, ya sean municipales, provinciales y nacionales, y como tuvieron otros presidentes desde el regreso de la democracia, hay una sobreabundancia de consultores y analistas de discurso, parece que todos ellos terminan chocando con la misma pared. Lo que los sociólogos contratados creen correcto o adecuado termina siendo desechado por quienes le piden consejos. En algún punto, quien gobierna cree que lo hace porque su éxito no está sujeto a ninguna otra contingencia que su propia existencia e inteligencia.

De otra manera no se entiende el motivo y el slogan lanzado en una publicación en X. " Día de la Unidad " es muy parecido al Día de la Lealtad peronista , aunque las diferencias entre uno y otro lema sean abismales. Mientras que el propuesto por la hermana presidencial confirma que hasta antes de esa fecha no había unidad, en el otro se recuerda un movimiento masivo pidiendo por la liberación de su líder, Juan Domingo Perón.

Con este anuncio, que pretende tocar las fibras íntimas del proyecto anarco libertario, también ¿estarán intentando asemejarse a un movimiento de masas como lo es el peronismo, y por ende, atraer a sus votantes? Quizás sea, en definitiva, un nuevo principio de revelación que brinda el gobierno sobre sus semejanzas con el peronismo kirchnerista del pasado reciente.

“Hoy celebramos el Día de la Unidad en La Libertad Avanza, porque aprendimos que cuando se trata de la competencia electoral hay que dejar cualquier diferencia de lado y luchar todos juntos en pos del mismo objetivo", reza el primer párrafo del mensaje oficial que fue tomado por sorpresa en algunos sectores y con una risotada irónica en otros.

Como se ha dicho en más de una oportunidad, la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación fue provocada por una concatenación de factores que hicieron que un outsider llegara a la cima del poder. Primero fue la pandemia y la cuarentena eterna, que privó al 90% de la población de sus libertades básicas de trasladarse, reunirse y trabajar. Luego, la clandestina de Olivos y la feroz interna dentro del gobierno del trío pandemia. Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner que desembocó en una anarquía porque nadie tenía poder y en un 211% de inflación anual.

En paralelo, Juntos por el Cambio se autodestruyó en una interna salvaje, con insultos y recriminaciones, que Mauricio Macri, fiel a su estilo, no quiso frenar para preservarse la palabra final, que nunca llegó. Entonces, entre la interna salvaje y la aparición de un “loco” que decía una catarata de sentencias, la gente eligió saltar desde la terraza del vigésimo piso antes que esperar al bombero que ya conocía y nada le resolvió.

Las Fuerzas del Cielo fueron el sostén provocativo y convocante de LLA. Ahora está casi fuera del armado libertario. Foto: NA

En ese marco, quienes construyeron la “mística de que todo era posible” eran los custodios místicos del actual presidente Javier Milei. Jóvenes con ideas incomprensibles, anti woke, contra culturales, machistas y racistas que iban con su mensaje adoctrinador a todas las ciudades del país y que inundaron las redes, el TikTok y el ya renovado Twitter dándole validez a las sentencias de dinamitar el Banco Central, dolarizar la economía o habilitar la venta de órganos, entre otras increíbles iniciativas.

Ese comando disruptivo, que obligó a discutir de cuestiones increíbles, pero que logró el objetivo de colocar un presidente fueron "Las Fuerzas del Cielo", que seguramente no tomarán como propio el "Día de la Unidad". Basta recordar cómo se fueron del búnker de la avenida Córdoba, en el Hotel Libertador, la noche de la primera gran victoria ya siendo poder, cuando Manuel Adorni ganó la elección porteña. En caravana, subiendo a una van negra, mucho antes del final del festejo y tras discutir a los gritos con Sebastián Pareja y buena parte de sus seguidores terrenales.

Además, el "Día de la Unidad" marca claramente la cancha sobre qué oportunidades tendrán aquellos que quieren "mejorar el proyecto" como los aliados del PRO o la propia Patricia Bullrich. No habrá PASO que avale cualquier discusión y a quien no le guste, a seguir a puro "ajo".