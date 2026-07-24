Sergio Uñac en Mendoza: "El próximo presidente tiene que conocer el interior del país"

La carrera y pelea por la presidencia del 2027 ya comenzó en Argentina hace rato, tanto con declaraciones del propio mandatario, Javier Milei, que ha confirmado que buscará su reelección; como así también dirigentes de la oposición que han empezado a recorrer el país. Es el caso del senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac , quien recorrió por Mendoza como parte de un tour nacional con la que busca consolidar su proyecto presidencial de cara a 2027 dentro del peronismo, inclusive con un encuentro que tuvo semanas atrás con la actual presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner.

En una entrevista con MDZ Online , el dirigente peronista aseguró que el objetivo de esas visitas es construir "un diagnóstico real" de las economías regionales, defendió la necesidad de que el próximo presidente tenga una mirada federal y confirmó que competirá en una eventual interna del Partido Justicialista, con o sin ele incluso si Cristina Fernández de Kirchner respalda a otro postulante.

Además, cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, aunque aclaró que hay aspectos que considera necesarios mantener, como el equilibrio fiscal y el control de la inflación.

—¿Qué lo trajo a Mendoza y cuál es el objetivo de esta recorrida?

—Hace dos meses empecé a recorrer el país con la intención de tener un contacto real con la gente, escuchar y conocer la situación de las economías regionales. Una cosa es que te la cuenten y otra muy distinta es verla en el lugar. Cada visita tiene tres objetivos: reunirme con la dirigencia política, conocer el estado de las economías regionales y tener contacto con la sociedad. La idea es elaborar un diagnóstico serio y, después, construir una propuesta.

En ese marco estoy recorriendo Mendoza. Ya estuve en Capital, me reuní con la FEM (Federación Económica de Mendoza), con la senadora Anabel Fernández Sagasti; y también con Emir Félix como integrante de la conducción del PJ provincial.

"Las economías regionales no están funcionando"

—¿Qué diagnóstico hace de la situación económica?

—Hoy hay tres sectores que funcionan: los hidrocarburos; la minería, que es una actividad que conozco y potencié en San Juan; y la producción de granos en la zona núcleo, como el trigo, la soja, el maíz y el girasol.

Pero el resto de las economías regionales está atravesando una situación muy complicada. No funciona la vitivinicultura, la horticultura, la fruticultura, la olivicultura, el té, la yerba, los cítricos. Esa es una realidad incontrastable. Tampoco funciona el comercio, porque con este esquema cambiario conviene comprar en países vecinos. No funciona la obra pública ni el turismo, porque dejamos de ser atractivos por el tipo de cambio.

Veo una situación muy delicada, que incluso puede agravarse. La idea es conversar con todos los sectores, elaborar un diagnóstico y luego presentar una propuesta. Por eso estoy recorriendo el país.

"Abrir la economía, pero de manera inteligente"

— Con este panorama negativo ¿su propuesta económica sería completamente distinta a la de Javier Milei?

—Creo que hay cosas que ya no deberían discutirse, como el equilibrio fiscal, por ejemplo. Yo fui 8 años intendente y 8 años gobernador y siempre tuve equilibrio fiscal. No se puede discutir el equilibrio fiscal. Tampoco el hecho de tener una inflación controlada, aunque no de esta manera, porque hoy se controla también a costa de que la gente perdió gran parte de su poder adquisitivo. En los recorridos, en las encuestas y en el contacto cara a cara con la gente uno advierte que nadie llega más allá del día 15 de cada mes con el salario, y eso entre quienes tienen trabajo. A esto también le agregaría mantener el cumplimiento de los contratos internacionales.

Celso Jaque y Sergio Uñac. Prensa Sergio Uñac

Sí discuto este modelo económico. Abrir indiscriminadamente las importaciones destruye industrias y economías regionales. Doy un ejemplo con la pasta de tomate, donde abrir la importación implicó ahorrar 3 centavos de dólar a costa de dejar de producit más de 5.000 hectáreas, fundir empresarios y dejar a trabajadores sin empleo. Yo no digo que haya que cerrar la economía; sí digo que hay que abrirla de manera inteligente, como hacen Estados Unidos y China cuando protegen su producción.

De 19 actividades de las economías regionales, entre 15 y 16 están con complicaciones y solo se salvan algunas. Eso significa baja rentabilidad, menos contratación de trabajadores y el riesgo de que muchas actividades terminen fundiéndose, como ya ocurrió en varios casos.

Ser "el candidato de todos" y a favor de la interna

—Dijo recientemente que quiere ser "el candidato de todos" en el peronismo ¿qué significa?

—Cuando digo que quiero ser el candidato de todos, me refiero justamente a eso: no ser el candidato de un solo sector del peronismo. Si se mantienen las PASO, habrá que salir fortalecido de esa instancia. Yo creo que la negociación del Presidente con los gobernadores apunta a que no habrá PASO. Si finalmente se eliminan, el peronismo debería definir su liderazgo mediante una elección interna o, como ocurrió en 2003, permitir que todos los dirigentes que tengan volumen político puedan presentarse.

Mi gestión en San Juan estuvo enfocada en proteger el trabajo, sostener la producción y ampliar la matriz económica.

"El interior tiene que hacerse sentir"

-¿Y cuál es su diferencial dentro del peronismo, cuando aparecen figuras como por ejemplo Axel Kicillof?

-Caminar el país y construir volumen político es bueno para el peronismo y para cualquier dirigente que tenga una mirada federal. Creo que llegó el momento de que el "interior" se haga sentir. Es momento de que el interior se plante y tenga peso en la política nacional y sostengo que el próximo presidente debe tener una mirada federal. Si un gobierno nacional tiene entre 2.000 y 2.500 funcionarios, la mitad deberían ser del interior.

Eso hoy no pasa. Preguntá cuántos funcionarios del interior hubo en los distintos gobiernos nacionales. Si llegaban al 5%, era mucho. Cuando el 95% de quienes toman decisiones no conocen el interior, es muy difícil que comprendan los problemas de las economías regionales.

El papel de CFK en el peronismo y de dónde saldrá el candidato

—¿Qué papel juega Cristina Kirchner dentro del PJ?

-Cristina es una dirigente con una trayectoria político-institucional enorme. Fue dos veces presidenta, vicepresidenta, senadora y diputada nacional, nadie puede minimizar esa trayectoria. Es importante lo que ella pueda expresar, pero el candidato debe surgir de una amplia gama de sectores. Sin dudas, el espacio de Cristina es el más importante, pero también lo son el peronismo del interior, el de San Juan, Mendoza, Misiones, el sur, el centro del país, la Pampa Húmeda, el norte y la Mesopotamia.

—Y si Cristina Kirchner respaldara a otro dirigente, ¿usted competiría igual?

—Hay varios dirigentes que están caminando y construyendo una alternativa, yo soy uno de ellos, obviamente que mi intención es construir la mejor propuesta y ser el candidato de todos, para poner mi experiencia al servicio del país. Competir democráticamente es lo más sano para definir liderazgos. Si sabemos hacerlo el peronismo es gobierno en 2027.

Si el partido convoca a una elección interna y garantiza condiciones transparentes, por supuesto que voy a competir. Creo que eso enriquece la discusión dentro del peronismo.

-Pasando en limpio: ¿Debería haber PASO y, si no, una elección interna dentro del peronismo?

-Claramente creo que debe ser así. Los acuerdos cerrados en una mesa muchas veces terminan complicando la verdadera representación del candidato. Lo digo con absoluta tranquilidad, incluso si algún día yo fuera beneficiado por un acuerdo. Cuando un candidato no está legitimado por el voto, después le cuesta mucho traccionar.

"La elección será entre Javier Milei y el peronismo"

—¿Cree que el PJ puede volver a ser competitivo después del gobierno de Alberto Fernández?

—No me cabe ninguna duda de que la próxima discusión electoral va a ser entre el oficialismo, representado por Javier Milei y su gobierno, y la oposición, que hoy está representada por el Partido Justicialista. No veo hoy otra fuerza con volumen suficiente para disputar esa elección.

La izquierda tendrá su representación, pero el resto de los espacios terminarán, por acuerdos o por condicionamientos, siendo absorbidos por el oficialismo.

Santiago Laugero y Sergio Uñac. Prensa Sergio Uñac

-¿Confía en que ese referente del peronismo será Uñac?

-Ojalá sea Sergio Uñac. Estoy trabajando y recorriendo el país para eso. Si finalmente no soy yo, quiero aportar a una mirada de país mucho más federal. Si otro dirigente resulta elegido por el voto, voy a ser parte de la construcción de un país distinto.

Hoy las proyecciones indican que el crecimiento económico será menor al 2% y está sostenido solamente por tres actividades: hidrocarburos, minería y cosecha de granos. Esos sectores ocupan apenas al 10% de los trabajadores argentinos. El otro 90% está buscando trabajo o tratando de conseguir un segundo empleo porque el salario no alcanza. Quienes hoy no tienen trabajo tampoco ven perspectivas de que la economía genere nuevas oportunidades.

Hoy el Gobierno está haciendo exactamente lo que quiere hacer. El problema es que el Presidente no conoce el interior. Ha recorrido muy pocas provincias y está ejecutando un modelo económico que concentra la actividad en pocos sectores.