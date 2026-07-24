En el Ministerio de Economía estallaron contra Adrián Ravier por anticipar una posible suba del dólar

Prevalece el enojo dentro del Ministerio de Economía tras escuchar en las últimas horas las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien afirmó que "es una posibilidad que el dólar se vaya a 1.700 o 1.800 en los próximos meses".

En la cartera que conduce Luis Caputo no pasaban de su asombro ante semejante aseveración del sucesor de Manuel Adorni , quien viene atravesando todas las semanas polémicas en torno a sus expresiones, a pesar de haber asumido a finales de junio.

En el Palacio de Hacienda consideran que ese pronóstico atenta contra la robustez del plan económico que viene pregonando el ministro y el presidente Javier Milei y que genera un ruido en el mercado "innecesario".

Para el Ejecutivo, "no hay atraso cambiario", como recalcó el jueves por la noche Adrián Ravier cuando habló con el streaming Carajo. A inicios de julio, Luis Caputo aseguró que “el peso argentino replicó el comportamiento que tuvieron las demás monedas del mundo respecto al dólar ”.

“Si en $1.400 militan atraso cambiario, no pueden militar preocupación en $1.500. Está todo muy bien con el dólar”, aseguró el miembro del Gabinete.

En tanto, a fines de mayo el presidente Javier Milei redobló la apuesta: “Si no estuviéramos comprando, el tipo de cambio estaría en $1.100″.

“El dólar esta muy lejos de las bandas, estamos acumulando dólares. Para que eso no se vaya a precios, los esterilizamos. Hay que elegir cómo se paga el seguro, o se paga con inflación o con tasa de interés y lo compensamos con una política fiscal austera. Que el seguro lo pague el Estado achicándose”, agregó.

En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publica el Banco Central en su sitio web, el promedio de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.482 por dólar para el promedio de julio. Para diciembre el conjunto de participantes pronosticó un dólar a $1.673, lo que arroja una variación interanual esperada de 15,5% respecto de diciembre de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.621 por dólar.