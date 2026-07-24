Tras la explosiva declaración del Gobierno, a cuánto cotiza el dólar hoy.

El dólar vuelve a estar en el centro de la escena luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier , reconociera que el Gobierno considera posible que el tipo de cambio llegue a los $1.700 o $1.800 en los próximos meses.

En este contexto, las cotizaciones de este viernes muestran movimientos en el mercado cambiario, mientras los inversores siguen de cerca las señales oficiales y la evolución de los mercados internacionales.

El dólar blue se vende este viernes a $1.540 , mientras que se compra a $1.520 , según la cotización registrada.

La divisa informal presenta una variación negativa del 0,64% y se mantiene en niveles elevados luego de haber alcanzado ayer un nuevo récord histórico.

De esta manera, el blue achicó la brecha a $25 por encima del dólar oficial en el precio de venta.

Dólar oficial hoy

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1.459,89 para la compra y $1.515 para la venta.

En este caso, la cotización se mantiene estable respecto de la jornada anterior, de acuerdo con los valores informados para este viernes.

La declaración que encendió las alarmas

La atención sobre el mercado cambiario aumentó después de las declaraciones de Adrián Ravier. El funcionario sostuvo que existe la posibilidad de que el tipo de cambio llegue a $1.700 o $1.800 dentro de algunos meses.

Sin embargo, el vocero descartó que el Gobierno espere una crisis cambiaria similar a la ocurrida durante el final de la gestión de Mauricio Macri y defendió la solidez del programa económico.

Según explicó, una eventual corrección cambiaria podría producirse ante factores como una mala cosecha, una sequía o inundaciones que reduzcan el ingreso de dólares al país.

El dólar blue había marcado un récord histórico

La declaración del Gobierno se conoció luego de una jornada de fuerte tensión en el mercado cambiario. Este jueves, el dólar blue llegó a $1.550 para la venta, alcanzando un nuevo máximo histórico.

El dólar oficial, en tanto, había cerrado la jornada previa en $1.510 para la venta, mientras que los dólares financieros también registraron avances.

El contexto internacional sumó presión, con fuertes caídas en las principales bolsas de Europa y Wall Street en medio de la incertidumbre generada por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Qué puede pasar con el dólar

La posibilidad de que el dólar alcance los $1.700 o $1.800 planteada por el vocero presidencial no implica una proyección oficial de una devaluación inmediata, sino un escenario considerado posible para los próximos meses.

Mientras tanto, el mercado sigue atento a la evolución de las reservas, el ingreso de divisas y el contexto internacional. La cotización del dólar blue se mantiene como uno de los principales termómetros de la tensión cambiaria, aunque por ahora opera por debajo del máximo alcanzado durante la jornada anterior.