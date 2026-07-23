El dólar sigue con su escalada en las pizarras de la City: a cuánto cotizan el oficial, el blue y los financieros este jueves

La divisa oficial volvió a registrar una suba y el mercado siguió de cerca la evolución de las distintas cotizaciones financieras e informales.

El dólar oficial volvió a registrar un incremento este jueves y se comercializa en el Banco Nación a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. La divisa avanzó $15 respecto del cierre de la jornada anterior, en un contexto de seguimiento permanente de la evolución del mercado cambiario.

Con esta variación, el tipo de cambio oficial acumula una suba del 0,66% en relación con el cierre del miércoles. La cotización continúa siendo una de las principales referencias para el mercado, mientras los operadores siguen de cerca el comportamiento de los distintos dólares financieros y paralelos.

En el mercado informal, el dólar blue se ofrece a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. De esta manera, mantiene una brecha con el dólar oficial, aunque ambos tipos de cambio mostraron movimientos durante la jornada.

Por su parte, el dólar mayorista, referencia para las operaciones de comercio exterior, cotiza a $1.479 para la compra y $1.488 para la venta. Este segmento suele marcar el pulso de las transacciones entre bancos, empresas y el Banco Central.

En cuanto a las cotizaciones financieras, el dólar MEP opera en $1.516,90, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) alcanza los $1.581,90. Ambos mecanismos continúan siendo utilizados por quienes buscan acceder a divisas mediante la compraventa de bonos en el mercado de capitales.