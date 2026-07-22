El dólar volvió a subir y quebró el techo de los $1500 de nuevo
El dólar oficial y el dólar blue volvieron a subir este miércoles. Así quedaron todas las cotizaciones en la jornada.
Luego de algunas jornadas en pausa, el dólar oficial se descongeló y se activó nuevamente con un aumento este miércoles. Entre las novedades económicas del día, habló el viceministro de Economía de la Nación y sostuvo que el país va en la dirección correcta tras la mejora de Moody's.
En concreto, el dólar oficial cerró hoy a $1455 para la compra y $1505 para la venta. Tuvo una leve suba de $5 este miércoles tras estar varios días congelado y en pausa, sin registrar movimiento alguno en las cotizaciones.
De esta forma, minorista a la venta al público en el Banco Nación registró hoy un incremento que ronda el orden del 0,3% según se informó oficialmente.
El dólar blue, por su parte, también registró un aumento y cerró a $1535 para la compra y $1555 para la venta. Se trata de una suba de $10 dejándolo en uno de los valores más altos para el paralelo en los últimos meses.
El dólar se mueve y el Gobierno habló sobre el rumbo económico
El viceministro de Economía, José Luis Daza, destacó este miércoles la decisión de la calificadora Moody’s de mejorar la nota de la deuda argentina y sostuvo que la medida constituye un respaldo al programa económico del Gobierno, al considerar que permitirá reducir el costo del crédito, impulsar inversiones y favorecer la creación de empleo.
En declaraciones radiales, el funcionario afirmó que la mejora en la calificación beneficia tanto al Estado como al sector privado y a las familias al abaratar el financiamiento.
“Esto confirma que vamos en la dirección correcta, pero más que eso, implica que se reduce el costo del crédito para la Argentina, para todos los argentinos, para la gente, para las empresas y para el Gobierno”, señaló.