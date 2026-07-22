El dólar volvió a subir y quebró el techo de los $1500 de nuevo

El dólar oficial y el dólar blue volvieron a subir este miércoles. Así quedaron todas las cotizaciones en la jornada.

Luego de algunas jornadas en pausa, el dólar oficial se descongeló y se activó nuevamente con un aumento este miércoles. Entre las novedades económicas del día, habló el viceministro de Economía de la Nación y sostuvo que el país va en la dirección correcta tras la mejora de Moody's.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy a $1455 para la compra y $1505 para la venta. Tuvo una leve suba de $5 este miércoles tras estar varios días congelado y en pausa, sin registrar movimiento alguno en las cotizaciones.

De esta forma, minorista a la venta al público en el Banco Nación registró hoy un incremento que ronda el orden del 0,3% según se informó oficialmente.

El dólar blue, por su parte, también registró un aumento y cerró a $1535 para la compra y $1555 para la venta. Se trata de una suba de $10 dejándolo en uno de los valores más altos para el paralelo en los últimos meses.

El dólar se mueve y el Gobierno habló sobre el rumbo económico El viceministro de Economía, José Luis Daza, destacó este miércoles la decisión de la calificadora Moody’s de mejorar la nota de la deuda argentina y sostuvo que la medida constituye un respaldo al programa económico del Gobierno, al considerar que permitirá reducir el costo del crédito, impulsar inversiones y favorecer la creación de empleo.