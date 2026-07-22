El Gobierno destacó el respaldo de Moody's al programa económico de Javier Milei

El viceministro de Economía, José Luis Daza , destacó este miércoles la decisión de la calificadora Moody’s de mejorar la nota de la deuda argentina y sostuvo que la medida constituye un respaldo al programa económico del Gobierno, al considerar que permitirá reducir el costo del crédito, impulsar inversiones y favorecer la creación de empleo.

En declaraciones radiales, el funcionario afirmó que la mejora en la calificación beneficia tanto al Estado como al sector privado y a las familias al abaratar el financiamiento.

“Esto confirma que vamos en la dirección correcta, pero más que eso, implica que se reduce el costo del crédito para la Argentina, para todos los argentinos, para la gente, para las empresas y para el Gobierno”, señaló.

José Luis Daza sostuvo que la reducción del costo del financiamiento hará viables proyectos de inversión que antes no podían concretarse y que eso permitirá ampliar la capacidad productiva del país.

“Hay una gran cantidad de proyectos de inversión que de otra forma no se podrían financiar y que, al bajar el costo del crédito, sí van a ser financiables, permitiendo ampliar la capacidad productiva de la Argentina y generar más empleo”, afirmó.

La agencia de calificación de riesgo Moody´s subió hoy la nota de la Argentina como emisor de deuda de largo plazo Foto: Archivo MDZ

El viceministro aseguró además que el Gobierno se fijó como objetivo que Argentina recupere el grado de inversión antes de finalizar la década.

“Nos hemos fijado como objetivo que de acá al 2031 Argentina va a ser grado de inversión”, indicó, y agregó que alcanzar esa categoría contribuirá a reducir el riesgo país y abaratar el financiamiento para el Estado, las empresas y las familias.

En ese marco, destacó que las principales agencias calificadoras coincidieron en que el actual programa económico representa un cambio de fondo respecto de experiencias anteriores.

“Lo más importante que dijeron las tres agencias de rating es que acá hay un cambio estructural, un cambio de dirección. Esto no es un ajuste cíclico temporal”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que Moody’s consideró que el programa económico actual difiere de los anteriores por apoyarse en reformas estructurales y no en medidas transitorias. “El mensaje más importante para los inversores es que esta vez es diferente”, expresó.

Consultado sobre la situación social, Daza afirmó que el objetivo central del equipo económico es generar condiciones para recuperar los ingresos, los salarios y el empleo.

“Todo el esfuerzo ha sido concentrado en generar las condiciones para que los argentinos puedan llegar a fin de mes, que sus ingresos puedan crecer y que el trabajo pueda crecer”, aseguró. También indicó que el presidente Javier Milei instruyó que el proceso de ordenamiento fiscal preservara la asistencia a los sectores más vulnerables.

“Fue un mandato del presidente Javier Milei que, en este esfuerzo gigantesco de ordenamiento fiscal, los sectores más vulnerables no sufrieran”, afirmó.

El funcionario sostuvo que el Gobierno reconoce las dificultades económicas que enfrentan muchos argentinos, pero consideró que la estabilidad macroeconómica permitirá consolidar la recuperación.

“Estamos creando las condiciones para que mejore el empleo, para que mejoren los salarios y para que mejore el ingreso de toda la población”, manifestó.

Respecto de la actividad económica, rechazó que el país atraviese un período de estancamiento y sostuvo que los indicadores oficiales muestran una recuperación.

“La forma de dirimir estas discusiones es ir a los datos. Las cuentas nacionales dicen que el producto y el ingreso de Argentina están en niveles históricamente altos”, afirmó.

Finalmente, Daza destacó el potencial de crecimiento de sectores como la energía, la minería y el agro, y defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno al considerar que contribuirá a fortalecer la previsibilidad institucional y reducir el riesgo país.

“Si esta Carta Orgánica es aprobada, el mundo lo va a interpretar como una disminución de la volatilidad argentina frente a los ciclos políticos y el riesgo país va a bajar”, concluyó.