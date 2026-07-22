ARCA actualizó el monotributo: así quedaron las cuotas desde agosto

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) habilitó la segunda recategorización semestral del monotributo . Además, desde agosto entran en vigencia las nuevas cuotas y los topes de facturación actualizados para todas las categorías.

La actualización implica un aumento en las cuotas mensuales del monotributo y en los montos máximos de ingresos brutos permitidos para cada categoría. El ajuste se realiza de forma semestral y se calcula según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el Indec, que acumuló un 16,8% durante el primer semestre del año.

Los monotributistas que hayan registrado cambios en los parámetros de su actividad deberán realizar la recategorización . El trámite estará habilitado hasta el 5 de agosto y permitirá actualizar la categoría de acuerdo con la situación fiscal de cada contribuyente.

Para determinar si corresponde cambiar de categoría, ARCA evalúa los siguientes parámetros correspondientes a los últimos 12 meses:

Quienes mantengan los mismos parámetros de su categoría actual no deberán realizar la recategorización. Además, los contribuyentes con menos de seis meses de actividad quedan exceptuados de este trámite.

Las nuevas cuotas comenzarán a regir desde el vencimiento del 20 de agosto. Alf Ponce Mercado / MDZ

Cómo hacer la recategorización del monotributo

La recategorización del monotributo se realiza de manera online a través del sitio web de ARCA. Una vez completado el trámite, el organismo informará la nueva categoría asignada y el importe que deberá abonarse desde agosto.

Para realizar la gestión, los contribuyentes deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.

Acceder al servicio Monotributo.

Seleccionar la opción "Recategorizarme".

Revisar la información disponible y hacer clic en "Continuar recategorización".

Actualizar los datos, en caso de que corresponda.

Confirmar el trámite y descargar el Formulario F.184 junto con la nueva credencial de pago.

Nuevas escalas del monotributo desde agosto

Con la actualización semestral, ARCA también modificó los topes máximos de facturación de cada categoría del monotributo. Estos serán los nuevos límites anuales vigentes desde agosto:

Categoría A: hasta $12.009.410,45.

Categoría B: hasta $17.595.182,74.

Categoría C: hasta $24.670.494,31.

Categoría D: hasta $30.628.651,43.

Categoría E: hasta $36.028.231,33.

Categoría F: hasta $45.151.659,41.

Categoría G: hasta $53.995.798,87.

Categoría H: hasta $81.924.660,37.

Categoría I: hasta $91.699.761,90.

Categoría J: hasta $105.012.519,20.

Categoría K: hasta $126.610.838,75.

Cuánto habrá que pagar por mes

Además de actualizar las escalas, ARCA incrementó las cuotas mensuales del monotributo. Los nuevos valores, que incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social, son los siguientes: