ARCA habilitó la recategorización del monotributo: los nuevos montos y escalas

ARCA permite la recategorización del monotributo hasta el 5 de agosto, con nuevos montos y escalas actualizadas por inflación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la recategorización para los contribuyentes adheridos al monotributo. El trámite estará disponible hasta el 5 de agosto y debe realizarse a través del portal o la aplicación oficial del organismo. La actualización contempla los nuevos parámetros de facturación y las cuotas mensuales que regirán durante el próximo semestre.

Quiénes deben recategorizarse Todos los monotributistas deben revisar la facturación acumulada de los últimos 12 meses para verificar si continúan dentro de la categoría en la que están inscriptos o si deben modificarla.

Para facilitar este proceso, ARCA dispone del Monitor de Facturación, una herramienta que muestra el monto acumulado en el último año, la categoría actual, el tope correspondiente y emite alertas cuando el contribuyente está próximo a superar el límite permitido.

Los nuevos topes de facturación por categoría Con la actualización semestral, los límites de facturación quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $12.009.410,45

Categoría B: hasta $17.595.182,74

Categoría C: hasta $24.670.494,31

Categoría D: hasta $30.628.651,43

Categoría E: hasta $36.028.231,33

Categoría F: hasta $45.151.659,41

Categoría G: hasta $53.995.798,87

Categoría H: hasta $81.924.660,37

Categoría I: hasta $91.699.761,90

Categoría J: hasta $105.012.519,20

Categoría K: hasta $126.610.838,75 La actualización no solo modifica los topes de facturación de cada categoría, sino también el importe mensual que deben abonar los monotributistas. El ajuste fue del 16,8%, en línea con la inflación acumulada durante el primer semestre informada por el Indec.