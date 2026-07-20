ARCA: cuánto retendrá al ganador mendocino del Quini 6 por el impuesto al premio

ARCA retendrá el impuesto sobre el premio del Quini 6 que ganó un apostador de Mendoza. Conocé cuánto dinero cobrará finalmente.

ARCA aplica una retención sobre los premios del Quini 6 antes de que los ganadores cobren el dinero.

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará una retención sobre el premio del Quini 6 que ganó un apostador de Mendoza. Aunque la Revancha repartió más de $507 millones para cada ganador, el monto final será menor por el impuesto vigente.

El sorteo N.º 3392 del Quini 6, realizado este domingo 19 de julio, dejó cuatro ganadores en la modalidad Revancha, que recibirán un premio de $507.001.345,20 cada uno. Las apuestas ganadoras se realizaron en Corrientes, Chubut, Mendoza y Río Negro, mientras que las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes.

Cuánto retiene ARCA del premio del Quini 6 Los premios de los juegos de azar están alcanzados por el impuesto que recauda ARCA. Para calcular la retención, primero se toma como base imponible el 90% del premio bruto, ya que el 10% restante queda exento. Sobre ese monto se aplica una alícuota del 31%.

En la práctica, este mecanismo implica una retención efectiva del 27,9% sobre el premio total. En el caso de los ganadores de la Revancha, esto representa un descuento cercano a $141,45 millones por cada uno.