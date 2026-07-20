Plazo fijo: cuánto ganás al invertir $6.000.000 a 30 días en julio de 2026

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan obtener una renta de pesos sin asumir grandes riesgos. Aunque las tasas de interés varían según la entidad financiera, una inversión de $6.000.000 puede generar una ganancia superior a los $90.000 en apenas 30 días.

Las diferencias entre los rendimientos que ofrecen los bancos hacen que comparar las tasas antes de invertir sea una decisión importante para maximizar la rentabilidad.

Si se toma como referencia la tasa que ofrece el Banco Nación a través de sus canales electrónicos, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%, un plazo fijo de $6.000.000 a 30 días devuelve un monto final de $6.093.698,63. Esto representa una ganancia de $93.698,63 al vencimiento.

Por su parte, en el BBVA, que actualmente ofrece una TNA del 18,40%, la misma inversión arroja un monto total de $6.090.739,73, con intereses por $90.739,73 al finalizar el plazo.

Entre las entidades que informan rendimientos para clientes y no clientes aparecen opciones que superan el 22 por ciento de TNA.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones elegidas por quienes buscan una renta sin asumir grandes riesgos. Foto: Archivo

Actualmente, las tasas más elevadas corresponden a Crédito Regional Compañía Financiera y REBA Compañía Financiera, ambas con una TNA del 23%. También se destacan Banco Meridian, con una tasa de 22,25%, y Banco BICA, Banco CMF y Banco Voii, que ofrecen un 22% anual.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Antes de constituir un plazo fijo, los especialistas recomiendan comparar las tasas que publica cada banco, ya que una diferencia de algunos puntos porcentuales puede traducirse en una mayor ganancia al finalizar el plazo.