Anmat prohibió tres marcas de protectores solares: cuáles son y por qué

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad de tres protectores solares comercializados bajo las marcas Karité, Kiss Beauty y Miss Vanesa, al detectar que se trataba de productos sin registro sanitario.

La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Disposición 4300/2026, luego de que inspectores del organismo encontraran los productos durante controles de mercado realizados en comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Los productos prohibidos son "Collagen– Nourish skin UV protective SPF60++ sunscreen serum" de la marca Karité, el protector solar "Sunscreen cream SPF50" de la marca Kiss Beauty y el protector solar "Anthelios XL 50+ SPF" de la marca Miss Vanesa.

Según explicó Anmat, ninguno de los protectores solares figuraba en la base de datos oficial de cosméticos registrados, por lo que no es posible garantizar su origen, elaboración ni que cumplan con las condiciones de calidad y seguridad exigidas por la normativa vigente.

El organismo recordó que los cosméticos deben estar elaborados o importados por establecimientos habilitados y contar con la correspondiente inscripción sanitaria antes de ser comercializados en el país.

En otra disposición publicada en el Boletín Oficial , Anmat prohibió la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad de distintos productos de limpieza que se ofrecían por internet sin autorización sanitaria.

Anmat publicó nuevas disposiciones en el Boletín Oficial para proteger la salud de los consumidores.

La medida alcanza a tres productos de limpieza comercializados sin autorización sanitaria: las tabletas descalcificadoras para cafeteras de la marca Smol, el limpiador para lavarropas Uproot Clean y el limpiador de bachas y desagües Turbo Desagüe.

Según informó Anmat, ninguno de estos artículos se encuentra registrado ante el organismo ni pudo identificarse un establecimiento habilitado como responsable de su elaboración o comercialización, por lo que se desconoce su composición, calidad y condiciones de fabricación.

Anmat también prohibió la comercialización de productos de limpieza sin autorización sanitaria, entre ellos Smol, Uproot Clean y Turbo Desagüe. Foto: Freepik

Alerta por un lote falsificado de Dysport

Por último, Anmat emitió una nueva disposición para prohibir el uso, comercialización y distribución del producto "Dysport 500 IPSEN", identificado con lote P22179 y vencimiento 12/2028, al determinar que se trata de una unidad falsificada.

La denuncia fue realizada por la empresa titular del medicamento en Argentina, que detectó diferencias en el envase y confirmó que el número de lote no corresponde a una fabricación legítima.

El organismo advirtió que, al tratarse de una toxina botulínica inyectable, se desconocen las condiciones de elaboración, contenido y esterilidad del producto, por lo que su utilización puede representar un riesgo para la salud. Además, informó que ya radicó la correspondiente denuncia penal.