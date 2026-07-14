La Anmat retiró del mercado una sopa de arvejas de una conocida marca

La Anmat confirmó el retiro del mercado de tres lotes de Sopa de arvejas deshidratada instantánea marca La Anónima.

La Anmat informó a la población alérgica a la soja que la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires notificó que la empresa Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia se encuentra realizando el retiro voluntario y preventivo del mercado del producto.

El producto es conocido como: una Sopa de arvejas deshidratada instantánea libre de gluten, marca La Anónima, Peso Neto 57,5 g (contiene 5 sobres de 11,5g), RNPA: 02-734335 Lote 6107 – Vencimiento 17/4/27 - Lote 6113 – Vencimiento 23/4/27 y Lote 6114 – Vencimiento 24/4/27. Elaborado por Del Pack SRL - RNE: 02-033988.

La nueva medida de Anmat La medida fue adoptada por la firma dado que se detectó un cambio de carta de garantía de alérgenos en una materia prima cambiando el estatus de libre de soja a "Puede contener derivados de soja". En la declaración de alérgenos del producto no se encuentran establecidos los derivados de soja como alérgeno presente o potencialmente presente, con lo cual se incumple con el art. 235 7° del Código Alimentario Argentino.

Esta Administración Nacional, junto a la DIPA, se encuentran coordinando las acciones con todas las autoridades sanitarias del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados del producto mencionado.

Por todo lo expuesto, la Anmat recomendó: