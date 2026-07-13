Anmat prohibió mascarillas faciales de cuatro marcas que se vendían sin registro sanitario
La Anmat prohibió la venta de cuatro marcas de mascarillas faciales y de manos que circulaban sin inscripción y control.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de una serie de mascarillas faciales y de manos que se vendían sin registro sanitario. La medida fue oficializada a través de la Disposición 4193/2026, publicada en el Boletín Oficial, y abarca productos de cuatro marcas distintas que circulaban en el mercado sin contar con inscripción ante el organismo.
Los productos cosméticos prohibidos son mascarillas que no contaban con datos de inscripción sanitaria en su rotulado, lo que impide garantizar su composición, condiciones de elaboración y seguridad para los usuarios. La prohibición alcanza su uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional.
Los productos prohibidos
Las marcas y productos afectados son los siguientes:
- Máscara facial Rose Facial Mask, marca Ushas, 25 ml, sin datos de inscripción sanitaria.
- Máscara facial Lemon Brighten Facial Mask Whitening Skin, marca Fayankou, 25 ml, con vencimiento junio de 2028, sin datos de inscripción sanitaria.
- Máscara facial Facial Mask, marca Kakaziyan Cartoon Mask, fabricada en China, sin datos de inscripción sanitaria.
- Máscara facial Mask Pack, marca Kakaziyan Cartoon Mask, 30 ml, fabricada en China, sin datos de inscripción sanitaria.
- Máscara de manos, marca Chovemoar, 36 g, lote HBD12C1, con vencimiento abril de 2024, sin datos de inscripción sanitaria.
Dónde se comercializaban los productos cosméticos
Los productos fueron detectados durante fiscalizaciones electrónicas realizadas por el área de Cosmetovigilancia y en inspecciones de control de mercado llevadas a cabo en comercios de la Ciudad de Buenos Aires.
Al verificar la base de datos de cosméticos inscriptos ante Anmat, el organismo confirmó que ninguno de los productos contaba con registro sanitario. Eso significa que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, que estén formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente ni que hayan ingresado al país a través de un importador habilitado por los canales legales correspondientes.