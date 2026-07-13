Anmat prohibió mascarillas faciales de cuatro marcas que se vendían sin registro sanitario

La Anmat prohibió la venta de cuatro marcas de mascarillas faciales y de manos que circulaban sin inscripción y control.

Anmat prohibió cinco mascarillas faciales y de manos de cuatro marcas distintas por no contar con registro sanitario ante el organismo. Foto: Archivo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de una serie de mascarillas faciales y de manos que se vendían sin registro sanitario. La medida fue oficializada a través de la Disposición 4193/2026, publicada en el Boletín Oficial, y abarca productos de cuatro marcas distintas que circulaban en el mercado sin contar con inscripción ante el organismo.

Los productos cosméticos prohibidos son mascarillas que no contaban con datos de inscripción sanitaria en su rotulado, lo que impide garantizar su composición, condiciones de elaboración y seguridad para los usuarios. La prohibición alcanza su uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional.

Los productos prohibidos Las marcas y productos afectados son los siguientes:

Máscara facial Rose Facial Mask, marca Ushas, 25 ml, sin datos de inscripción sanitaria.

Máscara facial Lemon Brighten Facial Mask Whitening Skin, marca Fayankou, 25 ml, con vencimiento junio de 2028, sin datos de inscripción sanitaria.

Máscara facial Facial Mask, marca Kakaziyan Cartoon Mask, fabricada en China, sin datos de inscripción sanitaria.

Máscara facial Mask Pack, marca Kakaziyan Cartoon Mask, 30 ml, fabricada en China, sin datos de inscripción sanitaria.

Máscara de manos, marca Chovemoar, 36 g, lote HBD12C1, con vencimiento abril de 2024, sin datos de inscripción sanitaria. Los productos fueron detectados en comercios de Buenos Aires y plataformas de venta online sin inscripción sanitaria ni importador habilitado. Foto: Archivo Dónde se comercializaban los productos cosméticos Los productos fueron detectados durante fiscalizaciones electrónicas realizadas por el área de Cosmetovigilancia y en inspecciones de control de mercado llevadas a cabo en comercios de la Ciudad de Buenos Aires.