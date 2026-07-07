Anmat suspendió a una empresa por irregularidades y prohibió sus productos médicos

La Anmat prohibió todos los productos médicos de una firma por operar en un establecimiento no habilitado, según se publicó en el Boletín Oficial.

Anmat no pudo verificar las condiciones de elaboración de los productos médicos fabricados por la firma.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de todos los productos médicos elaborados por la firma Lead Cables y Accesorios S.R.L. La medida fue tomada luego de detectar que la empresa habría trasladado su producción a un establecimiento sin habilitación sanitaria.

La decisión del organismo quedó oficializada mediante la Disposición 4158/2026 publicada en el Boletín Oficial. Además de la prohibición, el organismo suspendió de manera preventiva el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de la empresa e inició un sumario sanitario.

Por qué Anmat prohibió los productos La investigación comenzó a partir de un informe de la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que advirtió que el establecimiento donde la empresa desarrollaba actividades no contaba con la habilitación correspondiente y era considerado clandestino.

Posteriormente, inspectores de Anmat intentaron verificar el domicilio habilitado de la firma en la localidad bonaerense de Hudson. Sin embargo, encontraron el establecimiento cerrado y vecinos informaron que la empresa ya no operaba allí.