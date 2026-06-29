Anmat actualizó el listado nacional de sustancias sujetas a fiscalización especial

La Anmat confirmó este lunes que la medida incorpora la actualización de las listas nacionales de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

La Anmat informó este lunes que, mediante la Disposición N° 3943/26, se actualizaron las listas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización y control en todo el territorio nacional. Se trata de un listado nacional que fue modificado a raíz de su publicación en el Boletín Oficial.

La actualización corresponde a las modificaciones establecidas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y contempla las sustancias incluidas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en sus listas de control internacional.

El nuevo listado de la Anmat La presente Disposición incorpora un Anexo con el listado actualizado de sustancias, que será aplicado en todo el territorio nacional para la fiscalización de drogas, preparados y especialidades farmacéuticas que las contengan, estableciendo el correspondiente estatus de control para cada una de ellas.

La medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y tiene como objetivo fortalecer el control sanitario y garantizar un elevado nivel de protección de la salud pública.