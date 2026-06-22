Anmat ordenó el retiro urgente de una línea de cosméticos por riesgos para la salud

La Anmat confirmó que va a retirar productos cosméticos de una marca específica y la prohibió. Los detalles.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición y el retiro inmediato del mercado de una serie de productos cosméticos comercializados bajo la marca Tan Orgánico, luego de detectar irregularidades en su registro sanitario que impiden garantizar su seguridad y calidad.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 3754/2026 y alcanza a todos los lotes, tamaños y presentaciones de diversos productos de la marca, entre ellos cremas autobronceantes, humectantes, exfoliantes, brumas faciales y mousses para el cuidado de la piel.

Por qué la Anmat prohibió más productos Según informó el organismo, la investigación se inició a partir de una notificación realizada en la provincia de Córdoba. Durante las verificaciones, los inspectores detectaron que los datos consignados en los envases no coincidían con los registros oficiales disponibles en la base de datos sanitaria. Como consecuencia, ANMAT concluyó que no puede garantizar la eficacia, la seguridad ni la composición de los productos involucrados.

Además, el organismo ordenó la baja de publicaciones de venta online y advirtió que los cosméticos carecen de la inscripción sanitaria obligatoria. También señaló que se desconoce el establecimiento responsable de su elaboración y las condiciones en las que fueron fabricados.

En paralelo, Anmat emitió otra disposición vinculada al sector de la salud. Mediante la Disposición 3753/2026, prohibió el uso y la comercialización de varios insumos médicos de la firma Stryker que fueron reportados como extraviados. Al haber quedado fuera del control del titular del registro, las autoridades indicaron que no es posible asegurar su correcto estado de conservación ni su funcionamiento.