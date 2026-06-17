Anmat prohibió dos productos de limpieza del hogar por no contar con registro sanitario
La Anmat prohibió dos líneas de productos domisanitarios por no contar con registro sanitario, detallados en el Boletín Oficial.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la comercialización de dos líneas de productos domisanitarios que se vendían sin registro sanitario: los productos para piletas de la marca Aquamar by Labza y los productos de la marca sinolor. Las medidas quedaron formalizadas mediante las disposiciones 3707/2026 y 3706/2026, publicadas en el Boletín Oficial.
Insecticida para piletas sin registro habilitado
El primer caso surgió a partir de una notificación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que alertó sobre la comercialización de un insecticida líquido llamado Knock-Out, de la marca Aquamar by Labza, destinado a eliminar cucarachas de agua y larvas de mosquitos en piletas de natación.
Al investigar, Anmat verificó que el producto no estaba inscripto ante el organismo y que, además, ni siquiera podía registrarse bajo la categoría de productos para tratamiento de agua de piscinas, ya que esa categoría está reservada para desinfectantes, clarificantes, alguicidas y reguladores de pH, y un insecticida no encuadra en ninguna de esas clasificaciones.
La investigación se amplió cuando se detectó que la misma marca comercializaba, a través de su página web, otros productos sin registro: desinfectantes, clarificadores, alguicidas y limpiadores para piletas. Anmat envió una notificación postal a la firma responsable, con domicilio en la provincia de Córdoba, pero nunca obtuvo respuesta. Como consecuencia, el organismo prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los productos domisanitarios de la marca Aquamar by Labza en todo el país, incluyendo las plataformas de venta digital.
Un eliminador de olores también sin registro
El segundo caso se originó por la consulta de un usuario sobre la legitimidad de un producto llamado sinolor, presentado como un eliminador de olores concentrado apto para contenedores de residuos, desagües, cocinas y ambientes con humedad o tabaco. El rótulo del producto aseguraba además que combatía virus, bacterias y hongos.
Al verificar los registros, Anmat confirmó que ninguno de los productos de la marca sinolor, que también incluye desinfectantes y limpiadores, estaba inscripto ante el organismo, y tampoco pudo identificarse un establecimiento elaborador responsable habilitado. La comercialización se realizaba a través de una tienda online y distintas plataformas de venta digital.
Ante la falta de registro y la imposibilidad de garantizar la composición y seguridad de los productos, Anmat prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de toda la línea sinolor en todo el territorio nacional.