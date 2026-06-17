Anmat prohibió dos productos de limpieza del hogar por no contar con registro sanitario

La Anmat prohibió dos líneas de productos domisanitarios por no contar con registro sanitario, detallados en el Boletín Oficial.

Anmat prohibió la comercialización de las marcas Aquamar by Labza y sinolor por no contar con registro sanitario.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la comercialización de dos líneas de productos domisanitarios que se vendían sin registro sanitario: los productos para piletas de la marca Aquamar by Labza y los productos de la marca sinolor. Las medidas quedaron formalizadas mediante las disposiciones 3707/2026 y 3706/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

Insecticida para piletas sin registro habilitado El primer caso surgió a partir de una notificación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que alertó sobre la comercialización de un insecticida líquido llamado Knock-Out, de la marca Aquamar by Labza, destinado a eliminar cucarachas de agua y larvas de mosquitos en piletas de natación.

Al investigar, Anmat verificó que el producto no estaba inscripto ante el organismo y que, además, ni siquiera podía registrarse bajo la categoría de productos para tratamiento de agua de piscinas, ya que esa categoría está reservada para desinfectantes, clarificantes, alguicidas y reguladores de pH, y un insecticida no encuadra en ninguna de esas clasificaciones.

La investigación se amplió cuando se detectó que la misma marca comercializaba, a través de su página web, otros productos sin registro: desinfectantes, clarificadores, alguicidas y limpiadores para piletas. Anmat envió una notificación postal a la firma responsable, con domicilio en la provincia de Córdoba, pero nunca obtuvo respuesta. Como consecuencia, el organismo prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los productos domisanitarios de la marca Aquamar by Labza en todo el país, incluyendo las plataformas de venta digital.

Todos los trucos y costos para mantener la limpieza de tu pileta Foto: Shutterstock El insecticida Knock-Out, usado para eliminar larvas de mosquitos en piletas, no estaba inscripto ante Anmat ni encuadraba en ninguna categoría registrable. Shutterstock Un eliminador de olores también sin registro El segundo caso se originó por la consulta de un usuario sobre la legitimidad de un producto llamado sinolor, presentado como un eliminador de olores concentrado apto para contenedores de residuos, desagües, cocinas y ambientes con humedad o tabaco. El rótulo del producto aseguraba además que combatía virus, bacterias y hongos.