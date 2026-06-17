Plazo fijo: cuáles son los bancos que más pagan en junio

Las tasas de plazo fijo se mantienen relativamente estables en junio, pero la diferencia entre bancos sigue siendo amplia. Según los datos reportados al Banco Central en cumplimiento del Régimen Informativo de Transparencia, estas son las entidades que ofrecen los mejores rendimientos del mes.

Crédito Regional y Banco Meridian comparten el primer lugar con una TNA del 23,25%. Un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días en cualquiera de estos bancos genera $19.109,59 de interés, con un total final de $1.019.109,59.

Muy cerca aparecen Banco VOII y Banco BICA, ambos con 23% TNA. El mismo monto invertido genera $18.904,11 de interés, con un total de $1.018.904,11. Banco CMF y REBA Compañía Financiera ofrecen 22% TNA, con un rendimiento de $18.082,19 y un total de $1.018.082,19.

Banco del Sol y BiBank pagan 21% TNA, generando $17.260,27 de interés y un monto final de $1.017.260,27. La misma tasa la ofrece Banco Provincia para no clientes a través de operaciones online.

Dentro del grupo de los diez bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia lidera con 19,5% TNA para clientes, lo que representa $16.027,40 de interés y un total de $1.016.027,40. Banco Nación lo sigue de cerca con 19% TNA, generando $15.616,44 y un total de $1.015.616,44.

Colocar $1.000.000 en los bancos con mejor tasa en lugar de los grandes bancos tradicionales genera casi $3.500 más de rendimiento en un mes. Foto: Shutterstock

El plazo fijo se posiciona como una de las mejores opciones para ahorristas Foto: Shutterstock

Qué tener en cuenta

La diferencia entre la tasa más alta del mercado y la de los grandes bancos tradicionales supera los cuatro puntos porcentuales. En términos concretos, eso significa que colocar $1.000.000 en Crédito Regional o Banco Meridian en lugar de Banco Nación genera casi $3.500 más de rendimiento en un solo mes.

Vale aclarar que los bancos con tasas más altas suelen ser entidades de menor tamaño y cobertura que los grandes bancos tradicionales, por lo que conviene evaluar también factores como la accesibilidad y la confianza antes de decidir dónde invertir.