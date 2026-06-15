Plazo fijo: banco por banco, las tasas que pagan este lunes 15 de junio

Las tasas más altas para un plazo fijo este lunes 15 de junio varían entre bancos, y algunas entidades financieras ofrecen hasta un 23,25% para no clientes.

Para quienes buscan una alternativa simple para hacer rendir sus ahorros, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más utilizadas a pesar de la baja de tasas de interés. Antes de invertir, es importante comparar entidades, ya que los rendimientos pueden variar de manera significativa entre un banco y otro. Los datos corresponden a las tasas informadas por las entidades al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para colocaciones online a 30 días.

Qué bancos pagan más por un plazo fijo Entre las entidades que permiten constituir plazos fijos para no clientes, las tasas más altas de este lunes 15 de junio son las siguientes:

Crédito Regional Compañía Financiera: 23,25 por ciento.

Banco CMF: 23,25 por ciento.

Banco Meridian: 23,25 por ciento.

Banco VOII: 23,25 por ciento.

Banco Bica: 23 por ciento.

Reba Compañía Financiera: 23 por ciento. El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Algunas entidades ofrecen rendimientos superiores al 23 por ciento anual. Foto: Shutterstock Las tasas de los principales bancos Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, el mejor rendimiento para clientes lo ofrece el Banco Provincia, con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 19,5 por ciento. Las tasas informadas son las siguientes:

Banco Nación: 19 por ciento.

Banco Provincia: 19,5 por ciento.

BBVA: 18,75 por ciento.

Banco Macro: 18,5 por ciento.

ICBC: 17,5 por ciento.

Banco Credicoop: 17,5 por ciento.

Banco Ciudad: 17 por ciento.

Banco Patagonia: 16 por ciento.

Galicia: 15 por ciento.

Santander: 14,5 por ciento. Cómo hacer un plazo fijo en un banco donde no sos cliente Según la información oficial, quienes deseen constituir un plazo fijo en una entidad donde no poseen cuenta pueden hacerlo de manera online. Para ello, deben ingresar al sitio web o la aplicación del banco elegido, informar su CUIL o CUIT y el CBU o alias de la cuenta desde donde se transferirán los fondos.

Una vez realizada la solicitud, el banco de origen pedirá la autorización de la operación y, al vencimiento del plazo, la entidad donde se constituyó el depósito transferirá el capital junto con los intereses generados.