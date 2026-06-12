Plazo fijo: cuánto gano con 1 millón en el Banco Nación a 30, 60 o 90 días
El Banco Nación ofrece diferentes tasas de interés para el plazo fijo según el plazo (30, 60 o 90 días) y el canal de operación (sucursal o home banking).
Encontrar la mejor opción para resguardar los ahorros se volvió una tarea clave para los argentinos. Frente a esto, el plazo fijo tradicional se mantiene como una de las herramientas más consultadas para simular rendimientos y hacer rendir el dinero en el mes.
La simulación a 30 días: ventanilla vs. home banking
Al invertir un capital inicial de $1.000.000 a un mes de plazo en el Banco Nación, la diferencia según el canal elegido es notoria. Si el trámite se realiza de forma presencial en la sucursal, la TNA del 15,50% dejará una ganancia de $12.739,73, estirando el monto total a $1.012.739,73.
Por el contrario, apostar a los canales digitales resulta mucho más rentable para el bolsillo. La opción electrónica eleva la tasa al 19,00%, lo que genera $15.616,44 de intereses ganados en apenas treinta días y devuelve un acumulado final de $1.015.616,44.
El rendimiento si dejás el dinero a 60 días
Para quienes prefieren estirar los plazos y dejar el millón de pesos congelado durante dos meses, las tasas de interés muestran un leve incremento en los tableros de la entidad. El canal físico ofrece una TNA del 16,50%, un rendimiento que genera $27.123,29 de ganancias al finalizar el período.
Nuevamente, la billetera virtual o la plataforma web del banco se quedan con la ventaja. Con una tasa del 19,25% exclusiva para el sector electrónico, la ganancia trepa a los $31.643,84, permitiendo retirar un total de $1.031.643,84 cumplido el plazo de dos meses.
¿Qué pasa con una inversión a 90 días?
A tres meses de plazo, el Banco Nación mantiene la TNA de sucursal en 16,50%, lo que para un millón de pesos se traduce en un interés ganado de $40.684,93. En la vereda digital, la tasa llega a su punto máximo tocando el 19,50% anual.
Esta última alternativa electrónica es la que mayor beneficio bruto reporta en un solo movimiento, entregando $48.082,19 de intereses totales. De esta manera, el ahorrista se asegura retirar $1.048.082,19 sin moverse de su casa, consolidando al home banking como la opción obligatoria para ganarle un escalón más a los plazos fijos.