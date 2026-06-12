Plazo fijo: cuánto gano con 1 millón en el Banco Nación a 30, 60 o 90 días

El Banco Nación ofrece diferentes tasas de interés para el plazo fijo según el plazo (30, 60 o 90 días) y el canal de operación (sucursal o home banking).

El plazo fijo electrónico permite obtener una tasa de interés más alta sin necesidad de ir a la sucursal. Foto: Walter Moreno / MDZ

Encontrar la mejor opción para resguardar los ahorros se volvió una tarea clave para los argentinos. Frente a esto, el plazo fijo tradicional se mantiene como una de las herramientas más consultadas para simular rendimientos y hacer rendir el dinero en el mes.

La simulación a 30 días: ventanilla vs. home banking Al invertir un capital inicial de $1.000.000 a un mes de plazo en el Banco Nación, la diferencia según el canal elegido es notoria. Si el trámite se realiza de forma presencial en la sucursal, la TNA del 15,50% dejará una ganancia de $12.739,73, estirando el monto total a $1.012.739,73.

Por el contrario, apostar a los canales digitales resulta mucho más rentable para el bolsillo. La opción electrónica eleva la tasa al 19,00%, lo que genera $15.616,44 de intereses ganados en apenas treinta días y devuelve un acumulado final de $1.015.616,44.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Los canales electrónicos del Banco Nación ofrecen tasas notablemente más altas que la colocación de fondos por ventanilla. Foto: Shutterstock El rendimiento si dejás el dinero a 60 días Para quienes prefieren estirar los plazos y dejar el millón de pesos congelado durante dos meses, las tasas de interés muestran un leve incremento en los tableros de la entidad. El canal físico ofrece una TNA del 16,50%, un rendimiento que genera $27.123,29 de ganancias al finalizar el período.

Nuevamente, la billetera virtual o la plataforma web del banco se quedan con la ventaja. Con una tasa del 19,25% exclusiva para el sector electrónico, la ganancia trepa a los $31.643,84, permitiendo retirar un total de $1.031.643,84 cumplido el plazo de dos meses.