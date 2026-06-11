Beca Progresar: Anses confirmó las fechas de pago de junio de 2026

Un total de $35.000 es el monto mensual de la Beca Progresar, pero algunos beneficiarios de Anses recibirán sumas mayores en junio por pagos retroactivos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya permite que los beneficiarios conozcan cuándo cobran la Beca Progresar este mes. Además, algunos estudiantes podrían recibir pagos retroactivos correspondientes a marzo, abril y mayo, por lo que el monto a percibir en junio puede ser superior al habitual.

Según información oficial del Ministerio de Capital Humano, los valores de la Beca Progresar se mantienen sin cambios respecto de los meses anteriores. El beneficio continúa siendo de $35.000 mensuales. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios cobra el 80 por ciento de ese monto, ya que el 20 por ciento restante queda retenido hasta que se acrediten los requisitos académicos exigidos por el programa.

Quiénes cobran el 100% de la Beca Progresar En el caso de los estudiantes avanzados de carreras terciarias, universitarias y de Enfermería, el beneficio se percibe en su totalidad, por lo que cobran el 100 por ciento del monto establecido.

La fecha límite para la inscripción a Becas Progresar es el 17 de mayo Foto: Télam La Beca Progresar busca acompañar a estudiantes de distintos niveles educativos en todo el país. Foto: Télam Quiénes pueden cobrar pagos retroactivos Durante este mes, algunos beneficiarios podrán acceder a la liquidación de pagos de solicitudes que fueron aprobadas con posterioridad al inicio del ciclo lectivo.

De esta manera, los estudiantes avanzados de nivel superior y de Enfermería podrían recibir hasta $105.000, mientras que los estudiantes alcanzados por la retención del 20 por ciento podrían percibir hasta $84.000.