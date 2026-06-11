Plazo fijo: los bancos que pagan más de 19% de tasa en junio de 2026

Varios bancos ofrecen rendimientos superiores al 19% en junio para colocaciones en plazo fijo a 30 días, permitiendo a los ahorristas elegir la mejor opción.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas para resguardar ahorros en pesos. Foto: Shutterstock

Los ahorristas que buscan obtener un rendimiento con su dinero a través de un plazo fijo pueden comparar las tasas que ofrecen las distintas entidades financieras antes de invertir. Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), varios bancos ofrecen rendimientos superiores al 19 por ciento anual para colocaciones online en pesos a 30 días, una referencia clave para quienes buscan maximizar sus ganancias.

Qué bancos ofrecen las tasas más altas Entre las entidades que informan tasas para clientes y no clientes, las propuestas más atractivas corresponden a:

Crédito Regional Compañía Financiera: 23,75 por ciento para no clientes.

Banco CMF: 23,25 por ciento.

Banco Meridian: 23,25 por ciento.

Banco Voii: 23,25 por ciento.

Banco Bica: 23 por ciento.

Reba Compañía Financiera: 23 por ciento. Dentro de los diez bancos con mayor volumen de depósitos, la tasa más elevada es la del Banco Provincia de Buenos Aires, con un 19,5 por ciento anual. Le siguen el Banco Nación con 19 por ciento y el BBVA con 18,75 por ciento.

plazo fijo Los bancos con las tasas más altas superan el 23 por ciento anual para colocaciones a 30 días. Foto: Archivo Qué tener en cuenta antes de hacer un plazo fijo Antes de constituir un plazo fijo, el Ministerio de Economía recomienda comparar las tasas de interés entre distintas entidades y verificar si la operación se realiza mediante homebanking o canales electrónicos, ya que suelen ofrecer mejores condiciones que las sucursales físicas.

Además, es importante revisar si la renovación al vencimiento es automática o si el dinero se acreditará directamente en la cuenta. Los usuarios también pueden constituir plazos fijos en bancos donde no son clientes, sin costos adicionales ni comisiones.