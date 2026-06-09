Plazo fijo en junio: cuánto paga cada banco por un depósito de $1 millón

Las tasas de plazo fijo continúan siendo una de las principales referencias para quienes buscan resguardar sus ahorros. Con una inversión de $1 millón a 30 días, los rendimientos varían según la entidad elegida y pueden generar diferencias de varios miles de pesos entre bancos .

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, el mejor rendimiento lo ofrece el Banco Provincia, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,5 por ciento. Le siguen el Banco Nación y Banco Macro, ambos con una tasa del 19 por ciento, mientras que BBVA paga 18,75 por ciento.

Más atrás aparecen entidades como ICBC y Credicoop, con una TNA del 17,5 por ciento; el Banco Ciudad, con 17 por ciento; Patagonia, con 16 por ciento; y Galicia y Santander, que ofrecen 15 por ciento anual.

Por fuera de las entidades tradicionales, varias financieras y bancos digitales presentan rendimientos más elevados. El porcentaje más alto informado al Banco Central corresponde a Crédito Regional Compañía Financiera, con una TNA del 23,75 por ciento para no clientes.

También se destacan Banco CMF, Banco Meridian y Banco VOII, con tasas del 23,25 por ciento; Banco Bica, con 23 por ciento; y Banco del Sol y Reba, con 22 por ciento. Estas entidades permiten obtener una ganancia superior respecto de los bancos más grandes del sistema.

El plazo fijo genera dudas entre los ahorristas Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72 Los bancos más grandes del país ofrecen tasas que rondan entre el 15 y el 19,5 por ciento anual. Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72

Cuánto se gana con $1 millón a 30 días

Tomando como referencia las tasas informadas al BCRA, un depósito de $1 millón a 30 días en el Banco Provincia genera una ganancia aproximada de $16.027, mientras que en Banco Nación o Banco Macro el rendimiento ronda los $15.616.

En cambio, si se opta por las entidades que ofrecen las tasas más altas, la ganancia puede superar los $19.500 en un mes. Por este motivo, comparar las tasas antes de constituir un plazo fijo sigue siendo una de las claves para maximizar el rendimiento de los ahorros.