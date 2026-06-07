Calendario de pagos Anses: quiénes cobran primero a partir de este lunes
La Anses activa el cronograma de pagos de junio. Los detalles de las prestaciones que cobran este lunes según la terminación de DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pone en marcha este lunes 8 de junio su calendario de pagos de junio para jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Como es habitual, el cronograma mensual se desplegará de forma escalonada según la prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario.
La semana iniciará formalmente con el cobro de los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 0. El esquema continuará el martes 9 con los terminados en 1, avanzando de a un número por día hábil para evitar aglomeraciones en los bancos.
En simultáneo, el lunes también será el turno de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 0, dando inicio a la liquidación masiva de haberes que este mes incluye el medio aguinaldo.
Calendario de pagos: cómo sigue la semana de cobros
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio