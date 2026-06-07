Calendario de pagos Anses: quiénes cobran primero a partir de este lunes

La Anses activa el cronograma de pagos de junio. Los detalles de las prestaciones que cobran este lunes según la terminación de DNI.

El calendario de pagos de junio arranca este lunes con las primeras terminaciones de DNI fijadas por la Anses. Foto: Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pone en marcha este lunes 8 de junio su calendario de pagos de junio para jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Como es habitual, el cronograma mensual se desplegará de forma escalonada según la prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario.

La semana iniciará formalmente con el cobro de los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 0. El esquema continuará el martes 9 con los terminados en 1, avanzando de a un número por día hábil para evitar aglomeraciones en los bancos.

En simultáneo, el lunes también será el turno de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 0, dando inicio a la liquidación masiva de haberes que este mes incluye el medio aguinaldo.

anses eusebio blanco publico jubilados (20).JPG Con el cobro de las jubilaciones mínimas y la AUH, se pone en marcha el esquema masivo del mes. ALF PONCE MERCADO / MDZ