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Calendario de pagos de Anses: qué días se modifica el cobro por el feriado de junio

Anses modificó levemente las fechas debido al feriado nacional de junio. Revisá el calendario de pagos completo para saber qué día te toca cobrar.

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Los haberes de junio de Anses se liquidarán con un aumento por movilidad del 2,6% y la primera cuota del sueldo anual complementario (aguinaldo). Foto: Shutterstock

Los haberes de junio de Anses se liquidarán con un aumento por movilidad del 2,6% y la primera cuota del sueldo anual complementario (aguinaldo). Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el calendario de pagos para junio, el cual presenta una pequeña modificación en su distribución habitual debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Los beneficiarios deben prestar atención a sus fechas de cobro para evitar confusiones.

Anses: pagos de junio

El sexto mes del año llega con un esquema de pagos particular, ya que coincide con la liquidación del primer medio aguinaldo, el aumento por movilidad del 2,6% y la continuidad del bono extraordinario de 70.000 pesos para las jubilaciones mínimas. Sin embargo, la mayor atención de los beneficiarios estará puesta en la interrupción que genera el fin de semana largo de mediados de mes.

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Las oficinas de Anses y las entidades bancarias no atender&aacute;n al p&uacute;blico el lunes 15 de junio debido al feriado nacional.

Las oficinas de Anses y las entidades bancarias no atenderán al público el lunes 15 de junio debido al feriado nacional.

El impacto del feriado en las fechas de cobro

El calendario de pagos se estructuró de manera escalonada según la terminación del DNI, pero se verá pausado al inicio de la segunda semana de junio. Debido al feriado nacional, el lunes 15 de junio las entidades bancarias permanecerán cerradas.

Esto provoca un bache en el medio del cronograma, haciendo que las terminaciones de DNI que venían cobrando de forma consecutiva retomen sus fechas recién a partir del martes 16 de junio.

Cronograma de junio

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

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