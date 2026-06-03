Calendario de pagos de Anses: qué días se modifica el cobro por el feriado de junio

Anses modificó levemente las fechas debido al feriado nacional de junio. Revisá el calendario de pagos completo para saber qué día te toca cobrar.

Los haberes de junio de Anses se liquidarán con un aumento por movilidad del 2,6% y la primera cuota del sueldo anual complementario (aguinaldo). Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el calendario de pagos para junio, el cual presenta una pequeña modificación en su distribución habitual debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Los beneficiarios deben prestar atención a sus fechas de cobro para evitar confusiones.

Anses: pagos de junio El sexto mes del año llega con un esquema de pagos particular, ya que coincide con la liquidación del primer medio aguinaldo, el aumento por movilidad del 2,6% y la continuidad del bono extraordinario de 70.000 pesos para las jubilaciones mínimas. Sin embargo, la mayor atención de los beneficiarios estará puesta en la interrupción que genera el fin de semana largo de mediados de mes.

Anses Las oficinas de Anses y las entidades bancarias no atenderán al público el lunes 15 de junio debido al feriado nacional. MDZ

El impacto del feriado en las fechas de cobro El calendario de pagos se estructuró de manera escalonada según la terminación del DNI, pero se verá pausado al inicio de la segunda semana de junio. Debido al feriado nacional, el lunes 15 de junio las entidades bancarias permanecerán cerradas.

Esto provoca un bache en el medio del cronograma, haciendo que las terminaciones de DNI que venían cobrando de forma consecutiva retomen sus fechas recién a partir del martes 16 de junio.