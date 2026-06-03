Calendario de pagos de Anses: qué días se modifica el cobro por el feriado de junio
Anses modificó levemente las fechas debido al feriado nacional de junio. Revisá el calendario de pagos completo para saber qué día te toca cobrar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el calendario de pagos para junio, el cual presenta una pequeña modificación en su distribución habitual debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Los beneficiarios deben prestar atención a sus fechas de cobro para evitar confusiones.
Anses: pagos de junio
El sexto mes del año llega con un esquema de pagos particular, ya que coincide con la liquidación del primer medio aguinaldo, el aumento por movilidad del 2,6% y la continuidad del bono extraordinario de 70.000 pesos para las jubilaciones mínimas. Sin embargo, la mayor atención de los beneficiarios estará puesta en la interrupción que genera el fin de semana largo de mediados de mes.
El impacto del feriado en las fechas de cobro
El calendario de pagos se estructuró de manera escalonada según la terminación del DNI, pero se verá pausado al inicio de la segunda semana de junio. Debido al feriado nacional, el lunes 15 de junio las entidades bancarias permanecerán cerradas.
Esto provoca un bache en el medio del cronograma, haciendo que las terminaciones de DNI que venían cobrando de forma consecutiva retomen sus fechas recién a partir del martes 16 de junio.
Cronograma de junio
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
-
DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
DNI terminados en 1: martes 9 de junio
DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
DNI terminados en 5: martes 16 de junio
DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
-
DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
DNI terminados en 1: martes 9 de junio
DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
DNI terminados en 5: martes 16 de junio
DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio
DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio
DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio
DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
-
DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio