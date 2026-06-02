Anses confirmó el aumento de junio: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que en junio las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento del 2,58 por ciento, en línea con la fórmula de movilidad vigente. La actualización impactará en millones de beneficiarios y se complementará con el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán $403.317,99, monto al que se suma el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional. Además, durante junio recibirán el medio aguinaldo, por lo que el ingreso total alcanzará los $674.976,99. Anses también informó que las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, pero no lleguen a $473.317,99, recibirán un bono proporcional.

La actualización también alcanza a las distintas pensiones que paga el organismo. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber mensual será de $322.654,39, mientras que con el bono y el medio aguinaldo el ingreso total ascenderá a $553.981,59. Por su parte, la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez pasará a $282.322,59, llegando a $493.483,89 con los adicionales correspondientes.

Las personas que perciben la Pensión para Madres de siete hijos cobrarán el mismo haber que la jubilación mínima, por lo que durante junio recibirán un total de $674.976,99 al sumar el bono extraordinario y el aguinaldo.

También aumentan las asignaciones

Las asignaciones familiares y universales también tendrán una actualización del 2,58 por ciento. Como resultado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $144.932, mientras que la AUH por discapacidad alcanzará los $471.915. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo será de $72.474 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad ascenderá a $235.967 para el primer rango de ingresos.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, los aumentos se aplican de manera mensual y toman como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De esta forma, los haberes y asignaciones continúan ajustándose de acuerdo con la evolución de la inflación.