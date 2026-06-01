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Jubilados Anses: los supermercados con descuentos y reintegros para ahorrar en junio

Los jubilados y pensionados de Anses podrán acceder en junio a descuentos, reintegros y promociones en supermercados de todo el país.

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Qué supermercados tienen descuentos para los jubilados de Anses.

Qué supermercados tienen descuentos para los jubilados de Anses.

Foto: Santiago Tagua/MDZ
El mendocino ajusta sus compras.

El mendocino ajusta sus compras.

Santiago Tagua / MDZ

Durante junio de 2026, los jubilados y pensionados que cobran a través de Anses podrán acceder a descuentos especiales en supermercados de todo el país. Las promociones incluyen rebajas de hasta el 25%, reintegros bancarios y beneficios acumulables en cadenas clave.

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Anses mantiene en junio un beneficio clave para los jubilados.

Anses mantiene en junio un beneficio clave para los jubilados.

Qué supermercados tienen descuentos para jubilados en junio

Las principales cadenas del país mantienen promociones exclusivas para jubilados y pensionados mediante beneficios propios, acuerdos bancarios y el programa Beneficios Capital Humano - Anses.

Entre los supermercados adheridos aparecen:

  • Carrefour
  • Coto
  • Jumbo
  • Disco
  • Vea
  • Día
  • Chango Más

En algunos casos, los descuentos pueden combinarse con promociones de bancos y billeteras virtuales.

Carrefour: descuentos para mayores de 60 años

Carrefour mantiene promociones para jubilados, pensionados y mayores de 60 años a través del programa Mi Carrefour.

La cadena ofrece un 10% de descuento con tope de devolución de hasta $35.000 en categorías seleccionadas como alimentos, bebidas, limpieza y perfumería.

Las condiciones pueden variar según el formato de tienda, incluyendo Carrefour Hiper, Market, Express y Maxi, además de las compras online.

Jumbo, Disco y Vea: descuentos de hasta el 25%

Las cadenas del Grupo Cencosud continúan con el beneficio básico del 10% para jubilados y pensionados adheridos al esquema de Anses.

Además, sigue vigente la promoción “Martes Jubilados”, que permite acceder a descuentos de hasta el 25% pagando con tarjeta de débito.

También hay beneficios adicionales para clientes de Banco Supervielle, con promociones especiales en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

Qué descuentos hay en supermercados Día

Supermercados Día mantiene el beneficio para jubilados y pensionados con un 10% de descuento los lunes mediante reintegro.

A esto se suman promociones de ClubDIA, ofertas semanales y descuentos adicionales según la sucursal y el medio de pago utilizado.

En algunos casos, también pueden acumularse beneficios con Cuenta DNI y promociones bancarias.

Los beneficios para jubilados en Chango Más

Chango Más continúa ofreciendo descuentos para jubilados y pensionados durante junio de 2026.

La cadena mantiene un 10% de descuento en compras presenciales, con tope de reintegro por transacción y límite mensual acumulado.

Además, los beneficios pueden combinarse con promociones de Banco Nación y Banco Supervielle para quienes cobran sus haberes en esas entidades.

Cómo funciona el programa Beneficios Anses

El programa Beneficios Capital Humano - Anses reúne más de 7.000 comercios y 13.000 puntos de venta adheridos en todo el país.

Los descuentos se aplican en compras realizadas con tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobra la jubilación, pensión o prestación social.

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