Jubilados Anses: los supermercados con descuentos y reintegros para ahorrar en junio
Los jubilados y pensionados de Anses podrán acceder en junio a descuentos, reintegros y promociones en supermercados de todo el país.
Durante junio de 2026, los jubilados y pensionados que cobran a través de Anses podrán acceder a descuentos especiales en supermercados de todo el país. Las promociones incluyen rebajas de hasta el 25%, reintegros bancarios y beneficios acumulables en cadenas clave.
Qué supermercados tienen descuentos para jubilados en junio
Las principales cadenas del país mantienen promociones exclusivas para jubilados y pensionados mediante beneficios propios, acuerdos bancarios y el programa Beneficios Capital Humano - Anses.
Entre los supermercados adheridos aparecen:
- Carrefour
- Coto
- Jumbo
- Disco
- Vea
- Día
- Chango Más
En algunos casos, los descuentos pueden combinarse con promociones de bancos y billeteras virtuales.
Carrefour: descuentos para mayores de 60 años
Carrefour mantiene promociones para jubilados, pensionados y mayores de 60 años a través del programa Mi Carrefour.
La cadena ofrece un 10% de descuento con tope de devolución de hasta $35.000 en categorías seleccionadas como alimentos, bebidas, limpieza y perfumería.
Las condiciones pueden variar según el formato de tienda, incluyendo Carrefour Hiper, Market, Express y Maxi, además de las compras online.
Jumbo, Disco y Vea: descuentos de hasta el 25%
Las cadenas del Grupo Cencosud continúan con el beneficio básico del 10% para jubilados y pensionados adheridos al esquema de Anses.
Además, sigue vigente la promoción “Martes Jubilados”, que permite acceder a descuentos de hasta el 25% pagando con tarjeta de débito.
También hay beneficios adicionales para clientes de Banco Supervielle, con promociones especiales en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.
Qué descuentos hay en supermercados Día
Supermercados Día mantiene el beneficio para jubilados y pensionados con un 10% de descuento los lunes mediante reintegro.
A esto se suman promociones de ClubDIA, ofertas semanales y descuentos adicionales según la sucursal y el medio de pago utilizado.
En algunos casos, también pueden acumularse beneficios con Cuenta DNI y promociones bancarias.
Los beneficios para jubilados en Chango Más
Chango Más continúa ofreciendo descuentos para jubilados y pensionados durante junio de 2026.
La cadena mantiene un 10% de descuento en compras presenciales, con tope de reintegro por transacción y límite mensual acumulado.
Además, los beneficios pueden combinarse con promociones de Banco Nación y Banco Supervielle para quienes cobran sus haberes en esas entidades.
Cómo funciona el programa Beneficios Anses
El programa Beneficios Capital Humano - Anses reúne más de 7.000 comercios y 13.000 puntos de venta adheridos en todo el país.
Los descuentos se aplican en compras realizadas con tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobra la jubilación, pensión o prestación social.