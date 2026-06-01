Jubilados Anses: los supermercados con descuentos y reintegros para ahorrar en junio

Durante junio de 2026, los jubilados y pensionados que cobran a través de Anses podrán acceder a descuentos especiales en supermercados de todo el país. Las promociones incluyen rebajas de hasta el 25%, reintegros bancarios y beneficios acumulables en cadenas clave.

Anses mantiene en junio un beneficio clave para los jubilados.

Las principales cadenas del país mantienen promociones exclusivas para jubilados y pensionados mediante beneficios propios, acuerdos bancarios y el programa Beneficios Capital Humano - Anses.

En algunos casos, los descuentos pueden combinarse con promociones de bancos y billeteras virtuales.

Carrefour: descuentos para mayores de 60 años

Carrefour mantiene promociones para jubilados, pensionados y mayores de 60 años a través del programa Mi Carrefour.

La cadena ofrece un 10% de descuento con tope de devolución de hasta $35.000 en categorías seleccionadas como alimentos, bebidas, limpieza y perfumería.

Las condiciones pueden variar según el formato de tienda, incluyendo Carrefour Hiper, Market, Express y Maxi, además de las compras online.

Jumbo, Disco y Vea: descuentos de hasta el 25%

Las cadenas del Grupo Cencosud continúan con el beneficio básico del 10% para jubilados y pensionados adheridos al esquema de Anses.

Además, sigue vigente la promoción “Martes Jubilados”, que permite acceder a descuentos de hasta el 25% pagando con tarjeta de débito.

También hay beneficios adicionales para clientes de Banco Supervielle, con promociones especiales en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

Qué descuentos hay en supermercados Día

Supermercados Día mantiene el beneficio para jubilados y pensionados con un 10% de descuento los lunes mediante reintegro.

A esto se suman promociones de ClubDIA, ofertas semanales y descuentos adicionales según la sucursal y el medio de pago utilizado.

En algunos casos, también pueden acumularse beneficios con Cuenta DNI y promociones bancarias.

Los beneficios para jubilados en Chango Más

Chango Más continúa ofreciendo descuentos para jubilados y pensionados durante junio de 2026.

La cadena mantiene un 10% de descuento en compras presenciales, con tope de reintegro por transacción y límite mensual acumulado.

Además, los beneficios pueden combinarse con promociones de Banco Nación y Banco Supervielle para quienes cobran sus haberes en esas entidades.

Cómo funciona el programa Beneficios Anses

El programa Beneficios Capital Humano - Anses reúne más de 7.000 comercios y 13.000 puntos de venta adheridos en todo el país.

Los descuentos se aplican en compras realizadas con tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobra la jubilación, pensión o prestación social.